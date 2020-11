Wunstorf

Was im Keller des damaligen Gemeindezentrums der Kirchengemeinde St. Johannes begonnen hat, kann heute zu Recht als eine Erfolgsgeschichte bezeichnet werden. Das Projekt Kurze Wege besteht 20 Jahre und ist ein fester Bestandteil in der Barne als Treffpunkt für Kinder und Jugendliche geworden. Von Beginn an dabei ist Diplom-Sozialpädagoge Stephan Kuckuck, der seit 2016 von seiner Kollegin Nicole Brickwedel unterstützt wird.

„Der damalige Diakon Thomas Schlichting und ich sind die Erfinder und Macher von Kurze Wege“, sagt Kuckuck. Er ist bereits als Student in das Vorhaben eingestiegen. Anfang der Neunzigerjahre gab es einige auffällige „Problemjugendliche“ im Viertel. Diese wollte die Kirche mit aufsuchender Jugendarbeit erreichen. Das bedeutet: Dahin gehen, wo sich die Jugendlichen aufhalten. Im Gemeindezentrum startete dann im September 1990 das Projekt mit dem Konzept sozialräumlich orientierter Jugendarbeit – zunächst auf zwei Jahre befristet.

Die Türen im Jugendtreff stehen offen

Es gilt bis heute das Prinzip der offenen Tür – wenn auch in einem anderen Gebäude. Die Räume bieten den Jugendlichen die Möglichkeit sich zu treffen, zu quatschen, Billard und Kicker zu spielen oder Breakdance zu trainieren. Es gibt eine Teestube und es wir auch gemeinsam gekocht. „Das vermissen wir in der Corona-Zeit am meisten“, sagt Kuckuck. Anfangs finanzierten Spenden von Volksbank und Sparkasse seine Stelle. Bis 2006 wurde das Projekt in Trägerschaft des Kirchenkreises Neustadt-Wunstorf im Zweijahresrhythmus verlängert, inzwischen alle fünf Jahre.

Spender unterstützen das Projekt

Heute finanzieren die Stadt, die Klosterkammer, die Hanns-Lilje-Stiftung und die Toto-Lotto-Stiftung das Projekt im Hinblick auf Personalkosten und Miete. „Es hat sich aber ein Spender- und Unterstützerkreis aus Menschen und Institutionen gebildet, der uns hilft“, sagt Kuckuck. Dazu gehören Banken, Lions Club, Rotarier und der Wunstorfer Bauverein. „Von den Spenden finanzieren wir Projekte, Tanzkurse, Fahrten – eben alles, was wir mit den Jugendlichen machen“, ergänzt Brickwedel.

Kurze Wege bekommt eigenes Domizil

Der Bauverein ist es dann auch, der Kurze Wege 2012 den Laden im Haus Barnestraße 52 zur Verfügung stellt. „Durch den Abriss des Gemeindezentrums waren wir ein Dreivierteljahr obdachlos“, so Kuckuck. Mit dem Bauverein gelte das Prinzip „Hand in Hand“. Der Laden sei für die Jugendlichen aus dem Stadtteil wie ein „zweites Wohnzimmer“, sagt Brickwedel. Dort können sie sich austauschen und runterkommen. Sie und Kuckuck stehen als Ansprechpartner zur Verfügung. „Der Bedarf ist gerade auch beim Shutdown zu spüren gewesen“, sagt die Sozialpädagogin. Den jungen Leute habe die Rückmeldung von anderen Personen als von Lehrern und Familie gefehlt.

Nach der monatelangen Schließung wegen Corona konnte das Projekt Kurze Wege im Juli und August wenigstens ein Ferienprogramm anbieten. Quelle: Anke Lütjens (Archiv)

Mitarbeiter bauen Kontakt und Vertrauen auf

Dabei geht es oft um Familie, Schule, Ausbildung, Beruf, Führerschein und Probleme. „Wir bauen Kontakt auf und schaffen Vertrauen, um mit ihnen ins Gespräch zu kommen“, betont Brickwedel. In den Laden kommen Kinder und Jugendliche im Alter von acht bis 18 Jahre. Viele Ehemalige unterstützen das Projekt bis heute. „Die Stärke der offenen und niedrigschwelligen Jugendarbeit ist, dass nicht Beratung draufsteht, aber drin ist“, sagt Kuckuck. Spiele beispielsweise seien gute Beziehungsangebote, um Brücken zu schlagen. Dafür sorgt seit 2018 auch Brickwedels Hund Anouk, der im Laden mit dabei ist.

Im Laden ist alles freiwillig

Dabei lernen die Besucher auch, Frust auszuhalten sowie Regeln und Ordnung zu befolgen. Im Vergleich zu früher seien natürlich die medialen Angebote stark gewachsen. „Die Entwicklungsphasen von Jugendlichen haben sich nicht verändert, aber der Leistungsdruck ist gewachsen“, sagt Brickwedel. Im Laden hingegen ist alles freiwillig, jeder ist willkommen und kann mitmachen sowie Erfolge durch Erlebnisse und Erfahrungen erreichen. „Jeder wird gesehen und wertgeschätzt“, betont Kuckuck.

Das Projekt habe zudem immer schon inklusiv und integrativ gearbeitet. Der Laden fungiere wie ein Schutzraum für die Jugendlichen, sagt Kuckuck. Diese dürfen auch mithelfen und mitarbeiten. Dadurch lernen sie Verantwortung beispielsweise als Teamer oder Trainer.

Das sind die Angebote von Kurze Wege Das Projekt Kurze Wege macht in seinem Laden, Barnestraße 52, Angebote für unterschiedliche Altersgruppen. Alle Bestimmungen zum Schutz vor dem Coronavirus sind zu beachten. „Wir gehen erstmal davon aus, dass wir weitermachen können – vorbehaltlich der Verordnung des Landes Niedersachsen“, sagte Sozialpädagogin Nicole Brickwedel am Freitag. Der Treffpunkt am Montag von 15 bis 18 Uhr für Kinder ab sechs Jahren entfällt derzeit wegen Corona. Das Schülercafé ist dienstags von 16 bis 18.30 Uhr für Kinder ab zehn Jahren geöffnet. Dort können sie auch ihre Hausaufgaben machen. Die Angebote Orientalischer Tanz für Mädchen ab sechs Jahren und für Frauen fallen derzeit ebenso aus wie der Sport am Mittwoch für Jugendliche ab 15 Jahren von 20.30 bis 22 Uhr. Der Kindertreff für Sechs- bis Elfjährige donnerstags von 15.30 bis 17 Uhr ist vorerst geschlossen. Der Teentreff ist donnerstags von 17 bis 20 Uhr geöffnet. Breakdance kann donnerstags von 17 bis 18 Uhr trainiert werden. Mädchenzeit heißt es freitags von 15 bis 17 Uhr. Wer das Rollenspiel Jugger ausprobieren möchte, kann das freitags von 16 bis 18 Uhr tun.

Von Anke Lütjens