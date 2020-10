Bokeloh

Axel Rischmüller weckt den Radlader. Der Motorenlärm ist betäubend, die Hitze macht schwindelig. Gefühlte 45 Grad. Rischmüller arbeitet 1100 Meter unter der Erde. Hier kann der Lärm nicht weg. Der Salzstaub auch nicht. Rischmüller ist Bergmann bei K+S in Bokeloh. Er schüttet zu, was vier Generationen von Bergleuten vor ihm in schweißtreibenden Schichten aufgerissen haben: Kalisalz-Hallen, in denen der Kölner Dom mit 157 Metern Höhe Platz gehabt hätte. Hier wird augenscheinlich, was Schließung eines Bergwerkes bedeutet.

Rischmüllers Radlader fährt Schritttempo. Die Schaufel nimmt mit ein bisschen Rütteln und Schütteln 22 Tonnen loses Steinsalz auf die Schippe. Irgendwo in diesem Gewirr aus Tunneln, aber nicht weit weg, ist ein Loch, in das Rischmüller sein Salz abkippt und die Halle füllt. Fuhre für Fuhre. 120 Tonnen pro Stunde. Versatz nennen das die Bergleute. Sie verfüllen das ausgebeutete Salzlager wieder mit dem Salz, das sie aus kleinen Strecken unter Tage aus dem Gebirge brechen.

Die Hälfte ist verfüllt

Liegen nicht 1100 Meter über Rischmüller Millionen Kubikmeter Reste aus der Produktion? Kann nicht der ganze Kalimandscharo von Bokeloh wieder unter Tage verschwinden? Nein, kann er nicht, sagt Produktionsleiter Henning Korte und erklärt das später über Tage an Skizzen und Grafiken. Rischmüller und seine Kollegen versetzen bis Ende 2022. Von 2,5 Millionen Tonnen haben sie bis Weihnachten 2020 die Hälfte geschafft. Viele Bereiche unter Tage sind gar nicht mehr zu betreten.

Am 21. Dezember 2018 ist die Produktion auf Sigmundshall eingestellt worden. Was rund 150 Bergleute jetzt noch unter Tage machen, sind drei Dinge: Die letzten Abbaukammern füllen (versetzen), die Anlagen abbauen und rund 7,5 Kilometer Flutungsleitungen verlegen bis zur tiefsten Sohle in 1460 Metern Tiefe.

Das Salz ist blankgefahren

Henning Korte fährt im offenen Jeep die Wendel hinab. Durch den Tunnel wehrt ein heißer, trockener Wüstenwind. Die Wendel ist ähnlich einer Abfahrt im Parkhaus: In der Mitte eine Säule aus Salz und im Radius von 25 Metern drumherum eine Fahrspur – fünf Meter breit, vier Meter hoch, wie alle Fahrwege. Das Salz unterm Jeep ist blankgefahren, die Reifen quietschen. Es wird immer heißer. 1460 Meter. 50 Grad. Der Trupp hier unten vollendet den Abbau von Anlagen an der tiefsten Stelle. Zwei Männer stehen auf einem Hubwagen und reißen dicke Kabel von der Decke. Wenn sie fertig sind, wird vom Bergbaubetrieb nichts anderes mehr zu sehen sein als die Anker unter der Decke, an denen Förderbänder hingen. Kein Licht, keine Frischluft, keine Bänder und Motoren. Ab Sommer 2021 nur noch Wasser. Darum haben die Rückbautrupps hier unten angefangen mit dem Ende.

Das ist die Salzblase von Bokeloh Das Salz von Sigmundshall ist vor Jahrmillionen entstanden. Es ist ehemaliger Meeresboden, der heute bis in etwa vier Kilometer Tiefe reicht. Salz hat unter Druck und Hitze etwa die Konsistenz von Knetgummi. Tun sich über der Salzschicht Lücken auf wie unter dem heutigen Bokeloh, Altenhagen und Haste, presst sich das Salz wie eine Magma-Blase durch die Spalten in die Höhe, wobei die Spalten eine Breite von mehreren Hundert Metern haben können. In dieser Knetgummiblase liegt Sigmundshall. Es ist ein Salzbergwerk ohne Verbindung zu umgebenden Erdschichten. Die Bergleute haben sich maximal 100 Meter an die Grenzschicht herangearbeitet. Sonst hätte die Gefahr bestanden, dass das Bergwerk ähnlich wie in Ronnenberg 1975 von Grundwasser geflutet wird. Die mächtige Salzwand an den Seiten sperrt das Grundwasser aus. Der Salzstock von Bokeloh ist nur wenige Hundert Meter breit und etwa elf Kilometer lang (siehe Grafik) – von Altenhagen im Nordwesten bis knapp hinter die A2 bei Großmunzel im Südosten. Bergleute haben das Lager mit fünf Sohlen abbaubar gemacht. Sie liegen in 500, 725, 940, 1150 und 1400 Metern Tiefe – Ameisengänge im Knetgummi. 350 Kilometer Tunnel wurden seit 1898 gegraben. 130 Millionen Tonnen Rohsalz sind bis 2018 gefördert worden. Mehr zu fördern, wäre heute trotz aller Maschinen unwirtschaftlich. K+S hat die gesetzliche Pflicht, die ausgeräumten Lagerstätten wieder zu füllen. Nicht die restlichen Tunnel, nicht die Wendeln und die Werkstatthalle. Aber die bis zu 200 Meter hohen Hohlräume und am Ende auch die Schächte. Zusammen mit der eingeleiteten Lauge soll innen der gleiche Druck hergestellt werden wie außen. Der enorme Druck außen wird Hohlräume langsam und unmerklich zusammendrücken, bis das Füllmaterial Salz und das Wasser nicht mehr nachgeben. Nach geowissenschaftlichen Untersuchungen, sagt Werksleiter Gereon Jochmaring, kann sich der Boden unter Bokeloh, Altenhagen, Idensen und Haste senken. Aber die Senkung wird sich auf die gesamte Fläche auswirken. „Es gibt keine Einstürze und Abbruchkanten wie beim Steinkohle-Bergbau. Hier werden keine Hauswände reißen oder Windräder umfallen. Wir werden mit bloßem Auge nichts davon merken“, sagt Jochmaring – anders als in Ronnenberg: Dort brachen 1975 rund sieben Millionen Kubikmeter Grundwasser ein. Im Radius von 25 Kilometern sackte der Boden stellenweise um 80 Zentimeter ab. Ein Netz von Messstellen am Boden und Beobachtungen über Satelliten erfassen, wie sich der Boden verhält. Das ist besonders für die Schifffahrt auf dem Mittellandkanal existenziell: Würde der Untergrund dort punktuell sacken, hätte das einen Kanalbruch mit unabsehbaren Konsequenzen zur Folge. lz

Alles muss wieder durch den Schacht

Die Fahrt durch den Salzstock ist gesäumt von Paletten und Schwerlastsäcken voller Technik. Förderbänder von Conti sind zu mannshohen Rollen aufgewickelt. Maschinen liegen zerlegt, verpackt und beschriftet am Rand der Fahrwege. „Einiges bauen wir in anderen Werken wieder ein. Was nicht mehr brauchbar ist, geht in die Schrottverwertung“, sagt Korte.

So wie der Jeep am Haken. Er gehört zu den 150 Fahrzeugen, die zu Zeiten mit Vollbetrieb im Einsatz waren. Monteure haben ihn in der unterirdischen Werkstatt schrottgerecht zerlegt. Elektronik und Öle sind entfernt. Der Motor dient noch als Ersatzteilspender. An der Winde hängen das Chassis und die salzverkrustete Karosserie. Der Jeep verlässt durch den Schacht Kolenfeld für immer den Berg. Dieser Schacht reicht bis in 940 Meter Tiefe oder Teufe, wie die Bergleute sagen. Es ist der tiefste Schacht, den die Bergleute hier seit 1898 ins Gebirge getrieben haben. Ein vertikaler Tunnel mit gut fünf Metern Durchmesser. Oben steht der markante Förderturm, unten hängt der Jeep. Alles was jetzt durch Schacht Kolenfeld den Berg verlässt, ist auch hier hereingekommen. Es gibt keine Stollen, also oberirdische Einfahrten wie in Goslar oder Barsinghausen, nur die drei Schächte Weser in Altenhagen (550 Meter), Kolenfeld und Sigmundshall (750 Meter).

Mechaniker zerlegen Maßanfertigungen

Korte steuert seinen Jeep über die Wendel und durch Schleusen weiter nach oben bis in eine hell erleuchtete Halle. Lader wie der von Axel Rischmüller parken hier hintereinander, Neuwert rund 750.000 Euro, Maßanfertigungen für K+S. Bohrmaschinen, Steinbrecher, Pritschenwagen, Jeeps, Motoren der Förderanlagen lagern in der zentralen Werkstatt. Mit Schneidbrennern und Flex zerlegen die Männer, was auf den Schrott geht. Mit Hammer und Schraubenschlüssel gehen sie zu Werke, wenn ein Fahrzeug zum Abtransport in ein anderes Werk zerlegt werden muss. Alles muss durch den Schacht passen. Aufenthaltscontainer, Drehbänke, Hubbühnen, die Tankstelle, die ganze Einrichtung der Werkstatt wird verschwinden, bevor das Wasser auf 940 Metern Tiefe kommt.

Hochbetrieb in der Werkstatt

Im Moment ist hier Hochbetrieb in 940 Metern Tiefe. K+S hat 30 Männer wieder eingestellt, um den Zeitplan halten zu können. Ab Sommer 2021 bis zu einem Datum X soll Lauge die verbleibenden 37 Millionen Kubikmeter Hohlraum füllen. Das Fluten beginnt eineinhalb Jahre früher als geplant. Das Werk Werra im Grenzgebiet von Hessen und Thüringen muss dringend Lauge entsorgen. Nach politischen Beschlüssen darf K+S die Werra nicht mehr mit den bisherigen Mengen belasten.

