Wunstorf/Langenhagen

Psychiatrische Behandlungen sind im Fluss. Die Bedürfnisse von Patienten, finanzielle Rahmenbedingungen und Behandlungskonzepte ändern sich. Mit der „ Psychiatriestrategie 2025“ will das KRH Klinikum Region Hannover darauf reagieren. Entwickelt werden soll sie gemeinsam mit den Mitarbeitern der Psychiatrien in Wunstorf und Langenhagen.

Erste Ansätze für den Weg, der beschritten werden soll, sind bereits formuliert worden. Es müsse andersherum gedacht werden, meinen die ärztlichen Direktoren der beiden Häuser, Iris Tatjana Graef-Calliess ( Wunstorf) und Stefan-M. Bartusch ( Langenhagen). Statt einer Betten-Zentrierung ziehen sie es vor, sich auf die Bedürfnisse der Patienten zu konzentrieren.

Angstarmes Umfeld schaffen

Patienten, die neu aufgenommen würden, müssten ein Umfeld vorfinden, in dem sie angstarm zur Ruhe kommen könnten. Es gehe nicht an, dass sie ihre Geschichte fünf Behandlern und Therapeuten erzählen müssten. Stattdessen solle jeder Patient ein festes Behandlerteam bekommen, das ihn in großer Kontinuität durch alle Bereiche begleite.

Solche festen Ansprechpartner, gepaart mit Konzepten, die Patienten ermöglichen, stärker in ihrem sozialen Umfeld zu bleiben, sind ein vorrangiges Ziel für die beiden Ärzte. Dazu sei aber nicht nur notwendig, dass die Beschäftigten der Kliniken umdenken und die Abläufe neu organisieren. Auch bauliche Veränderungen gingen damit einher, so dass in alle Überlegungen auch finanzielle Erwägungen einbezogen würden.

Der Prozess steht jedoch noch am Anfang – und soll bis 2025 umgesetzt werden. Ein wichtiger Schritt in diesem Prozess soll der ständige Austausch mit den Mitarbeitenden sein, die beispielsweise in Strategiecafés fortlaufend informiert und um Meinungen gebeten werden.

Von Beate Ney-Janßen