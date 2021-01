Wunstorf

Die Kandidatenzahl für das neue Jugendparlament ist schon ganz ordentlich: Bis Donnerstag, 14. Januar, hat die Stadtverwaltung 14 Bewerbungen für die 17 Mandate vorliegen gehabt. Burak Özkardes von der Jugendpflege erwartet aber, dass kurz vor dem Fristende am Mittwoch, 20. Januar, 12 Uhr noch einige Bewerbungen eingehen werden. „Unter den derzeitigen Bedingungen der Pandemie ist das ganz ordentlich“, sagte er. Vor zwei Jahren hatten sich 29 Jugendliche aufstellen lassen.

2000 Wunstorfer im Alter zwischen 13 und 17 Jahren dürfen an den Tagen vom 22. bis 24. Februar wieder ihre Vertretung wählen. Vor der Weihnachtspause konnte die Jugendpflege für die Wahl in der Otto-Hahn-Schule und im Hölty-Gymnasium werben. In der Evangelischen IGS konnte sie nach den Ferien aber nur Neunt- und Zehntklässler erreichen, weil die anderen Jahrgänge derzeit zu Hause lernen.

Werbung auf vielen Wegen

Die Jugendpflege hat aber auch auf vielen anderen Wegen versucht Werbung zu machen. Vor Weihnachten haben alle Wahlberechtigten eine Postkarte bekommen. Viel läuft aber über das Internet. So haben die Schulen zum Teil auch Mailverteiler zur Verfügung gestellt. Weitere Informationen gibt es auf der Seite www.jugendparlament-wunstorf.de. Das Instagram-Konto des Jugendparlaments verfolgen jetzt 250 Follower, von denen in letzter Zeit mehr als 70 neu dazu gekommen sind.

Mittlerweile steht wohl fest, dass eine Wahlparty am letzten Wahltag dieses Mal wegen der Gefahr von Corona-Infektionen nicht möglich sein wird. „Wir besprechen aber mit der Verwaltung, wie wir das mit einem digitalen Format ersetzen können“, berichtete Özkardes.

Das derzeitige Jugendparlament hat sich viel mit der Umwelt beschäftigt und Müllsammelaktionen initiiert. Auch eine Erweiterung der Skateanlage war häufiger ein Thema. Die Vertretung hatte auch noch Sportturniere vorbereitet, konnte das aber nicht umsetzen. Das neue Jugendparlament soll am Donnerstag, 25. März, erstmals zusammenkommen und den Nachfolger für Jugendbürgermeister Florian Neutel wählen.

