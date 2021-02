Wunstorf

Streit in der Wunstorfer Werbegemeinschaft: Der Herausgeber der Wunstorfer Auepost, Mirko Baschetti, ist vom Vorstand der Kaufleute einstimmig wegen vereinsschädigenden Verhaltens ausgeschlossen worden. Baschetti hat das mit einem Artikel in seinem Onlinemedium selbst öffentlich gemacht. Demnach sei ihm eine negative Einstellung gegenüber der Werbegemeinschaft vorgeworfen worden. Nach dem Artikel kritisierte Baschetti, dass kein klärendes Gespräch vorausging, und kündigte rechtliche Schritte an.

Baschetti war seit Anfang 2020 als Privatperson Mitglied der Werbegemeinschaft. Der Vorsitzende der Kaufleute, Christoph Rüther, hat sich am Sonntag dann an die Mitglieder gewandt und schrieb zu dem vermeintlich unterlassenen Gespräch: „Dieser Vorwurf ist für ins keiner Weise nachvollziehbar.“ Baschetti sei mehrmals schriftlich, auch durch einen Anwalt, gebeten worden, zu seiner Kritik an der Werbegemeinschaft Stellung zu nehmen. Als er aber nicht reagiert habe, sei ihm zunächst angedroht worden, dass ein Ausschluss die Konsequenz sein könnte. Dieser ist Baschetti nun mitgeteilt worden.

Von Sven Sokoll