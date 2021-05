Hannover

Ab sofort müssen Spaziergänger am Maschsee und am Steinhuder Meer keine Maske mehr tragen. Das teilte ein Sprecher der Region Hannover am Dienstag mit. 

Die bis Dienstag gültige Allgemeinverfügung für Nordufer und Rudolf-von-Bennigsen-Ufer des Maschsees und der Promenade des Steinhuder Meeres sei nicht verlängert worden, sagte der Sprecher. „Damit besteht ab sofort keine Pflicht mehr zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung.“ Auch die Maskenpflicht in Treppenhäusern sei aufgehoben. Die 7-Tages-Inzidenz für die Region Hannover gab die Region am Dienstag mit 62,1 an.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Befreiung von der Maskenpflicht gilt allerdings nicht umfassend. Der Regionssprecher wies ausdrücklich darauf hin, dass die allgemeinen Regeln aus der Landesverordnung weiterhin in Kraft seien. „Grundsätzlich gilt: Dort, wo kein ausreichender Abstand gehalten werden kann: sorgsam sein und im Zweifelsfall eine Maske aufziehen.“ Auch in Supermarkt und Stadtbahn muss weiterhin Maske getragen werden.

Von Karl Doeleke