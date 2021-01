Wunstorf

Das Kinder- und Jugendzentrum Der Bau-Hof an der Maxstraße bleibt trotz der Corona-Pandemie für Kinder und Jugendliche geöffnet. Einfach vorbeikommen, am Lagerfeuer sitzen, Tee trinken und quatschen – das ist derzeit möglich, wie die Einrichtung in den sozialen Netzwerken und auf ihrer Internetseite mitgeteilt hat. Das Gebäude bleibt geschlossen, nur der Hort bietet dort eine Notbetreuung an. Der Aufenthalt im Freien bleibt unter Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln aber vorerst erlaubt.

Region bestätigt Zulässigkeit

Das hat auch Christoph Borschel, Sprecher der Region Hannover bestätigt. „Der Betrieb von Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe, der Jugendarbeit, der Jugendsozialarbeit und des Jugendschutzes ist weiterhin zulässig“, teilt Borschel mit. Der entsprechende Passus findet sich in der Corona-Verordnung des Landes Niedersachsen. „Wichtig ist dabei aber immer, dass zum Schutz der Personen die allgemeinen Hygieneregeln eingehalten werden“, so der Sprecher.

Kinder vermissen soziale Kontakte

„Wir wissen auch nicht genau, ob das so bleibt. Wir müssen abwarten, wie sich die Verordnungen in nächster Zeit entwickeln werden“, sagt Leiterin Dani Marchthaler. Auch im Dezember ist der Bau-Hof geöffnet gewesen. „Es ist besonders wichtig, Kinder mit besonderen Bedarfen nicht aus den Augen zu verlieren“, so Marchthaler weiter. Das hätten auch Kultusminister Grant Hendrik Tonne und Ministerpräsident Stephan Weil stets betont. Gerade weil viele Kinder entweder im Homeschooling oder im Wechselszenario sind, vermissen sie ihre gewohnten Kontakte zu Mitschülern und Freunden.

Tiere müssen auch versorgt werden

„Unser Gelände ist rund 20.000 Quadratmeter groß, es bietet daher viele Möglichkeiten, die Regeln einzuhalten“, betont Marchthaler. Das Kinder- und Jugendzentrum macht je nach Wetterlage unterschiedliche Angebote. Beispielsweise können sich die Kinder im Hüttenbau am Lagerfeuer treffen und Stockbrot backen. Außerdem stehen Bewegungsangebote und Spiele auf dem Programm. Zudem müssen die Tiere versorgt werden. „Wir haben acht Pferde. Jedes einzelne wird nur von einem Kind versorgt“, macht Marchthaler deutlich.

Das Kinder- und Jugendzentrum Der Bau-Hof ist mittwochs bis freitags von 15 bis 18 Uhr geöffnet und sonnabends von 12 bis 18 Uhr. Am Donnerstag ist von 18 bis 19.30 Uhr die Teen-Time für Jugendliche ab zehn Jahren vorgesehen. „Wir wollen auch weiterhin eine Anlaufstelle für Kinder und Jugendliche bieten – wenn es erlaubt bleibt“, sagt Marchthaler.

Stadt bietet wieder Ferienbetreuung an

Im ersten Lockdown war der Bau-Hof von Mitte März bis 27. Mai geschlossen. Die Einrichtung konnte aber eine sechswöchige Betreuung in kleinen Gruppen in den Sommerferien anbieten und am Sonntag, 20. September, mit einem Fest sein 25-jähriges Bestehen feiern. Auch in diesem Jahr will die Stadt Wunstorf in den Oster-, Sommer- und Herbstferien wieder eine verlässliche Betreuung anbieten. Das Angebot richtet sich vor allem an berufstätige Eltern von Kindern im Grundschulalter. Anmeldungen können ab sofort per Mail an jugendpflege@wunstorf.de oder unter Telefon (0 50 31) 10 13 77 angefordert werden.

Laden von Kurze Wege ist geschlossen

Der Laden des Jugendprojekts Kurze Wege war von Mittwoch, 16. Dezember, an bis einschließlich Montag 11. Januar geschlossen. „In dieser Woche bleibt die Schließung aber noch bestehen“, sagt Diplom-Pädagoge Stephan Kuckuck. Das Team trifft sich seinen Angaben zufolge noch zu einer „Notfallsitzung“, um zu schauen, was innerhalb der geltenden Verordnungen in den Räumen von Kurze Wege möglich und leistbar ist.

Von Anke Lütjens