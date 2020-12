Bokeloh/Idensen/Mesmerode

Die Kinderkonfirmanden aus Bokeloh, Idensen und Mesmerode haben sich am Projekt „5000 Brote“ beteiligt. Dabei haben sie von Dorfbäcker Horst Weber spendierte Steinofenbrote an zuvor geworbene Spender verteilt – zumeist die Großeltern. Die dabei eingenommenen Spenden betrugen 130 Euro. Das Geld wird an Brot für die Welt weitergegeben.

Die Konfirmandenaktion „5000 Brote“ gibt es bereits seit zehn Jahren in zahlreichen Kirchengemeinden in Deutschland. Dabei wird Geld mit selbst gebackenen Broten erlöst. Auch im Butteramt haben sich mehrere Konfirmandenjahrgänge daran beteiligt. „Dank Bäckermeister Horst Weber aus Bokeloh konnte die Aktion auch unter Einhaltung der Corona-Hygieneregeln organisiert werden“, teilte Pastorin Susanne von Stemm mit.

Anzeige

Kinderkonfirmandin Malena (9) macht bei der Aktion mit. Quelle: privat

Auch Kinder können schon anderen helfen

Von Idensens Ortsbürgermeister Rolf Herrmann, selbst gelernter Bäcker, bekamen die Kinder noch ein Brotrezept dazu. Dessen Frau Ute Herrmann, Diakoniebeauftragte der Kirchengemeinde Idensen-Mesmerode, hatte die Idee, mit den Kinderkonfirmanden an dem Projekt teilzunehmen und für Brot für die Welt zu sammeln. Damit sollten die Viertklässler erfahren, was auch Kinder alles auf die Beine stellen können, um anderen zu helfen.

Zusammen mit ihr freuten sich Gudrun Laqua, die wie Jutta Rohrbach als Diakoniebeauftragte der Kirchengemeinde Bokeloh tätig ist, Angelika Schmitt vom Kirchenvorstand in Bokeloh, Diakon Andreas Litzke und von Stemm über die positive Resonanz der Familien der Kinderkonfirmanden. „Ich finde, die Konfirmanden können stolz auf sich sein, dass sie sich so erfolgreich eingebracht haben“, sagte Schmitt.

Von Anke Lütjens