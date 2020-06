Wunstorf

Vor dem Haus Stiftsstraße 20 stehen Halteverbotsschilder für einen Umzug. Ab Mittwoch, 24. Juni, verlassen mehrere Institutionen des Kirchenkreises Neustadt-Wunstorf das Gebäude, das die Stiftsgemeinde gerade verkauft.

Das Fachwerkhaus hat eine lange Geschichte. Es entstand 1787 und sollte den Angehörigen des Stiftes eine Möglichkeit geben, sich zu versammeln. Ab 1835 wohnte dort die Stiftsvorsteherin. Nach einer Nutzung als Schule lebten schließlich die Wunstorfer Superintendenten in dem Haus, bis der Kirchenkreis im Jahr 2001 mit Neustadt fusionierte. Nun haben einige andere Einrichtungen des Kirchenkreises und der Diakonie Büros im Erdgeschoss genutzt, während in der oberen Etage bis zum vergangenen Jahr Pastor Thomas Gleitz gewohnt hat.

Bis 2001 hatte der Wunstorfer Superintendent seinen Sitz in diesem Gebäude. Quelle: Sven Sokoll

Schon lange hat die Gemeinde versucht, sich von dem denkmalgeschützten Haus zu trennen. „Wir müssten 2, vielleicht 3 Millionen Euro in die Sanierung stecken. Dieses Geld ist leider nicht da“, sagte Pastor Volker Milkowski. Nun stehen Verhandlungen mit einem Käufer kurz vor dem Abschluss. Wer es ist und was er mit dem Gebäude vor hat, will die Gemeinde erst verkünden, wenn alles unterschrieben ist. Die Scheune der Pfadfinder wird den Eigentümer aber nicht wechseln.

Ein Teil der Gemeinschaft zieht in die Barne

„Wir haben lange gemeinsam versucht, eine neue kirchennahe Nutzung zu finden, aber das ist nicht gelungen“, sagte Superintendent Michael Hagen. Leider sei es für Kirche derzeit ein notwendiges Geschäft, sich von überzähligen Immobilien zu trennen. Und bei einem Haus unter Denkmalschutz habe ein privater Investor auch bessere Möglichkeiten, seine Ausgaben steuerlich geltend zu machen.

Vor einigen Jahren ist in einem Flur die Decke heruntergekommen. Quelle: Sven Sokoll

Ein Teil der Bürogemeinschaft zieht zusammen in das diakonisch-kirchliche Zentrum St. Johannes in der Barne. Dort sind Räume freigeworden, nachdem die Diakonische Altenhilfe mit ihrer Verwaltung in den anderen Neubau am Barneplatz gezogen ist.

Zu den Neuen an der Albrecht-Dürer-Straße ab dem 1. Juli zählt das Team des Jugendtreffs Kurze Wege, dessen Laden damit deutlich schneller zu erreichen ist. „Das Gebäude hier im Stift hatte natürlich Charme, aber die Arbeitsmöglichkeiten dort sind sicherlich zeitgemäßer. Und mit der Rückkehr zu St. Johannes schließt sich für uns auch ein Kreis“, sagte Sozialpädagogin Nicole Brickwedel. In der Gemeinde war das Jugendprojekt einst entstanden.

Kreisjugenddienst verlässt Wunstorf

Neben den Experten für die Kindertagesstätten und das Fundraising wechselt auch Diakonin Karola Königstein in die Barne, die sich um die Ehrenamtlichen und die Bildungsarbeit kümmert. „Um potenzielle Ehrenamtliche zu erreichen, war die zentrale Lage im Stift natürlich gut. Wir müssen sehen, wie wir die Arbeit jetzt anpassen.“

An anderer Stelle in Wunstorf wird die Lebensberatung ihre Sprechstunden künftig anbieten, nämlich beim NetzWerk, das sich an der Evangelischen IGS gegründet hat. Es koordiniert Institutionen, die im Bereich der Jugendhilfe tätig sind.

Wunstorf verlassen wird allerdings der Kreisjugenddienst, der künftig im Gemeindehaus in Bordenau sein Domizil haben wird. „Die Gemeinschaft hier werde ich vermissen“, sagte Jugendwartin Beate Degener. Wie die Jugendlichen von dem ländlicheren Standort aus erreicht werden können, muss der Dienst sich in der nächsten Zeit noch überlegen.

Von Sven Sokoll