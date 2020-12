Steinhude

Steinhude bekommt eine neue Kita: Die evangelische Kirchengemeinde will sie unter dem Titel Regenbogen am 1. Mai nächsten Jahres mit zwei Gruppen in Sichtweite der Windmühle eröffnen. Das zweigeschössige Gebäude mit der Adresse An der Meerbahn 17 hat die Firma Tessmer seit dem Jahresbeginn errichtet, die nun als Vermieter auftreten wird.

Bisher hat Steinhude nur eine städtische Kindertagesstätte am Fuhrenweg. „Als wir mitbekommen haben, dass die Stadt für diesen Standort plant, haben wir gern unseren Hut in den Ring als Betreiber geworfen“, sagt Pastorin Andrea Dorow. Sie ist froh, dass die Gemeinde bei der Gestaltung dann noch mitreden konnte. Der Neubau ist mittlerweile schon recht weit gediehen und bisher im Zeitplan.

Der Bau, hier der untere Gruppenraum, ist im Zeitplan. Quelle: Sven Sokoll

40 Kinder können betreut werden

In einer Krippengruppe für die Jüngsten ist Platz für 15 Kinder, dazu kommt eine Kindergartengruppe für 25 Kinder. Die Kita soll täglich von 8 bis 15 Uhr geöffnet sein. Bei Bedarf können die Familien aber auch ab 7.30 Uhr oder nachmittags bis 16 Uhr erweitern. Das Haus verfügt auch über einen Fahrstuhl. In einer Küche unten soll ein Mittagessen ausgegeben werden. Geräte für die Spielfläche außen sind bestellt. Sie befindet sich vor allem vor dem Gebäude.

Familien, die ihre Kinder in der Kita betreuen lassen wollen, müssen sich für das nächste Kita-Jahr ab August 2021 bis zum 15. Januar auf dem städtischen Portal www.kinderbetreuung-in-wunstorf.de anmelden. Für die Kita hat die Kirchengemeinde zudem schon eine Internetseite unter www.kita-regenbogen-steinhude.de freigeschaltet, die sich nun langsam füllt.

Wenn die Kita vorher schon öffnet, wird sie noch Kinder aufnehmen können, die nach der letzten Anmeldung noch auf der Warteliste stehen. Der Bedarf an zusätzlichen Plätzen war zuletzt groß.

Die Waschbecken sind an die Körpergröße der künftigen Nutzer angepasst. Quelle: Sven Sokoll

Leiterin steht schon fest

Im Oktober hat die Gemeinde schon Personalgespräche geführt und sich unter recht vielen Bewerbungen für Sandra Kording als neue Leiterin entschieden. Sie arbeitet derzeit in einer Kita im schaumburgischen Nordsehl. Bisher hat die Gemeinde fünf Mitarbeiter für die Kita gefunden und will noch zwei weitere Stellen besetzen. „Der Betrieb wird sich ja auch erst langsam aufbauen“, sagt Dorow.

Das Kita-Team soll seine Arbeit bereits zum 1. April aufnehmen und dann schon die Konzepte für den künftigen Kita-Alltag formulieren. „Wir wollen dafür natürlich einen religionspädagogischen Ansatz“, sagt Dorow. Die Gemeinde arbeitet mit der Landeskirche Schaumburg-Lippe zusammen und will die Arbeit mit einem Kita-Ausschuss begleiten. Ihm gehören außer der Pastorin auch Petra Schrage, Heinz-Gerhard Branning, Steffen Hochhaus und Claudia Nowak an. Letztere hat sich lange in der Stadtverwaltung um die Kinderbetreuung gekümmert.

