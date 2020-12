Wunstorf

Die Kirchengemeinde St. Johannes hat sich wegen des Lockdowns schweren Herzens dazu entschlossen, alle Präsenzgottesdienste und Andachten bis Montag, 11. Januar, einzustellen. Das hat der Kirchenvorstand in dieser Woche festgelegt. Das betrifft auch den für Heiligabend geplanten Freiluftgottesdienst. „Gebot der Stunde ist der Schutz des Lebens. Wir wollen nicht, dass sich jemand im Gottesdienst infiziert, Schäden davon trägt oder an den Folgen einer Infektion stirbt“, schreibt Pastor Claus-Carsten Möller.

Pastor kommt vor die Haustür

Die Gemeinde bietet für die Zeit des Lockdowns aber Alternativen an. Heiligabend und an den Feiertagen kommt Möller auf Wunsch vor die Haustür. Er singt ein Lied, spricht ein biblisches Wort, betet und segnet die Hausbewohner. Die Dauer beträgt laut Möller fünf bis zehn Minuten. Das sei natürlich nur möglich, so weit Zeit und Kräfte reichen und gilt nur für den Bereich Barne und Wunstorf Süd.

Gemeinde bietet auch online Gottesdienste an

Wer einen Besuch des Pastors wünscht, kann sich unter Telefon (05031) 6900834 oder per Mail an claus.carsten@web.de anmelden. Darüber hinaus gibt es im Internet auf dem Youtube-Kanal der Gemeinde Angebote für alle. Online-Gottesdienste sind Heiligabend um 17 Uhr, am ersten und zweiten Feiertag um jeweils 10 Uhr, am Sonntag, 27. Dezember, um 15 Uhr, Silvester um 17 Uhr und Neujahr um 10 Uhr vorgesehen. Am ersten Feiertag gibt es um 11 Uhr einen Gottesdienst auf spanisch. Ab Mittwoch, 30. Dezember, und dann an jedem weiteren Mittwoch steht um 6 Uhr eine Kurzandacht aus der Reihe „Glauben leben – mit Jesus auf dem Weg sein“.

Posaunenchor ist mit Kurrendeblasen unterwegs

Die Kirchengemeinde Steinhude sagt die Präsenzgottesdienste zu Weihnachten ebenfalls ab und bietet die dafür online an. „Darüber hinaus gibt es an Heiligabend von 12 bis 16 Uhr die Möglichkeit zum stillen Gebet in der Petruskirche und zum Abholen des Friedenslichts“, schreibt Christine Branning vom Kirchenvorstand.

Außerdem ist der Posaunenchor Steinhuder Meer mit dem Kurrendeblasen in Steinhude und Großenheidorn unterwegs. Weitere Informationen gibt es auf www.petruskirche-steinhude.de.

Kirchengemeinde Bokeloh benötigt Anmeldungen

Die Kirchengemeinde Bokeloh hat sich dazu entschieden, Weihnachtsgottesdienste zu feiern. Das Krippenspiel wird im Kirchgarten nun zweimal aufgeführt, ab 14.30 und ab 15.30, damit die Gruppen kleiner werden. Um 15.30 Uhr beginnt an Heiligabend auch eine ökumenische Andacht vor der katholischen Kirche St. Konrad. Die Christvesper beginnt in der evangelischen Kirche um 16.30 Uhr, die Christnacht um 22 Uhr. Für alle Gottesdienste nimmt die Gemeinde Anmeldungen per E-Mail an kg.bokeloh@evlka.de, unter Telefon (0 50 31) 43 82 oder mit einem Zettel in der Kirchbriefkasten. Auf der Seite www.evkirche-bokeloh.de zeigt die Gemeinde außerdem Heiligabend um 15 Uhr sowie am

Kirchengemeinde Kolenfeld feiert Gottesdienste

In einer Sondersitzung hat sich der Kirchenvorstand der Kirchengemeinde Kolenfeld samt den Geistlichen und Vikarin Hanna Lausen dazu entschlossen, die geplanten Gottesdienste zu feiern, aber den Infektionsschutz noch zu verstärken. Eine Teilnahme am Gottesdienst Heiligabend ist nur mit Anmeldung möglich, die Zahl der Plätze in der Kirche wird von 100 auf 40 reduziert. Für die Freiluftgottesdienste gibt es nur noch Restplätze.

In der Kolenfelder Kirche werden die Plätze für die Weihnachtsgottesdienste reduziert. Quelle: Sven Sokoll (Archiv)

Für die Gottesdienste von Sonnabend 26. Dezember, bis Freitag, 1. Januar, ist ebenfalls eine Anmeldung auf www.kolenfeld.gottesdienst-besuchen.de empfohlen. Ordner regeln den Einlass und geleiten Besucher zu ihren Plätzen. Im Übrigen ist im Gemeindebrief und auf der Homepage der Gemeine unter www.kirche-kolenfeld.de ein Vorschlag mit Liedern hinterlegt wie die Familien zu Hause Gottesdienst feiern können – auch zeitgleich mit der Gemeinde.

Die Kirchengemeinde Corvinus bittet dringend darum, Doppelanmeldungen für die Weihnachtsgottesdienste zu vermeiden. Wer sich schon angemeldet hat, braucht das nicht noch einmal zu tun. Das erleichtere den Organisatoren die Planung.

Von Anke Lütjens