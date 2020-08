Wunstorf

Normalerweise werden die Konfirmationen im April und Mai gefeiert. Das ging in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie nicht. Die abgesagten Termine werden nun ab Ende August nachgeholt. Die Kirchengemeinden weisen darauf hin, dass auch in den Kirchen Abstands- und Hygieneregeln einzuhalten sind.

Pastorin Christa Hafermann und Vikarin Hanna Lausen konfirmieren insgesamt 16 Konfirmanden. Der erste Gottesdienst beginnt am Sonnabend, 29. August, um 16 Uhr in der Kolenfelder Kirche und der zweite am Sonntag, 30. August, um 10 Uhr, an gleicher Stelle.

Anzeige

Nur Familienkreis darf am Gottesdienst teilnehmen

In Steinhude sind die Konfirmationen am Sonnabend und Sonntag, 5. und 6. September, geplant. Die Kirchengemeinde weist darauf hin, dass nur der engste Familienkreis an den Gottesdiensten teilnehmen kann.

Weitere HAZ+ Artikel

In Idensen werden elf Jugendliche konfirmiert. Die Gottesdienst mit Pastorin Susanne von Stemm beginnen am Sonnabend, 26. September, um 10 und um 14 Uhr in der Neuen Kirche.

In Bokeloh konfirmiert Pastorin Susanne von Stemm am Sonntag, 27. September, sieben Konfirmanden. Der Gottesdienst beginnt um 10 Uhr.

Konfirmanden sind in Gruppen eingeteilt

In der Dorfkirche von Luthe konfirmieren Pastorin Marit Ritzenhoff und Diakonin Beate Degener am Sonnabend, 10. Oktober, zwölf Konfirmanden und am Sonntag, 11. Oktober, acht Konfirmanden.

In der Corvinuskirche werden am Sonnabend, 31. Oktober, um 9.30 Uhr fünf Konfirmanden von Pastorin Ina Schaede eingesegnet. Weitere Konfirmationsgottesdienste beginnen an diesem Tag um 11.30 Uhr und am Sonntag, 1. November, um 9.30 sowie um 11.30 Uhr.

Die Jugendlichen aus der Stiftskirchengemeinde sowie aus St. Johannes werden erst im nächsten Jahr konfirmiert, weil sich der Blockunterricht über zwei Jahre verteilt.

Von Anke Lütjens