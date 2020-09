Kita, Schule, Kläranlage: Stadt plant ihre Finanzen für zwei Jahre

Wunstorf

Erstmals plant die Stadt ihre Einnahmen und Ausgaben für den Zeitraum von zwei Jahren. Den Doppelhaushalt für die Jahre 2021 und 2022 hat Bürgermeister Rolf-Axel Eberhardt am Mittwochabend in den Rat eingebracht. Die Verwaltung begründete diese Premiere mit der Kommunalwahl im nächsten Jahr. Die neu gewählten Gremien treten erst nach dem 1. November 2021 zusammen. Der Rat könnte den neuen Haushalt 2022 dann erst einige Wochen nach dem Jahreswechsel beschließen, und die Verwaltung müsste bis dahin mit Investitionen warten. Der Bürgermeister verwies darauf, dass sein Nachfolger mit einem Nachtragshaushalt dann trotzdem noch eigene Akzente setzen könne.

Corona wirft viele Pläne über den Haufen

Auch wegen der Corona-Pandemie sieht der Bürgermeister derzeit eine besondere Situation. „Viele Vorhaben des Haushalts für 2020 sind dadurch noch nicht einmal im Ansatz umsetzbar“, sagte er. Umso mehr zollte er der deutschen Politik dafür Respekt, wie vorausschauend sie auf die Pandemie reagiert hat. Ein Wunstorfer sei gestorben, doch die Stadt selbst sei insgesamt bisher glimpflich durch die Krise gekommen. Der Politikbetrieb habe zwar gelitten, doch die notwendigen Entscheidungen konnten die Politiker treffen.

„Uns ist deutlich vor Augen geführt worden, dass sich einiges verändern muss“, sagte der Bürgermeister und will im Rathaus die Digitalisierung weiter fortsetzen. Damit sind viele Besuche im Rathaus dann nicht mehr notwendig.

Die Stadt bleibt handlungsfähig

Eberhardt befürchtet, dass sich negativ auswirkt, dass die Landesregierung die Wahlperiode der Bürgermeister von 8 auf 5 Jahre verkürzt hat. „Das macht das Amt wenig attraktiv“, glaubt er und befürchtet deshalb, dass das den Kreis der guten Kandidaten einschränken wird. Außerdem wünscht er sich, dass die Arbeit der ehrenamtlichen Kommunalpolitiker viel besser gewürdigt werden sollte.

Aiuf dem Areal zwischen König-Ludwig-Straße (vorn) und Plantagenweg entstehen in den nächsten Monaten Wohnhäuser der Firma Helma und die Kita Sorsumer Straße. Weiter Kita-Plätze bleiben eine große Aufgabe für die Stadt. Quelle: Sven Sokoll

Da der Haushalte nach 22 Vorgängern sein letzter Haushalt ist, betonte Eberhardt, wie wichtig es für die Handlungsfähigkeit der Stadt ist, dass auch dieser Haushalt bei allen Risiken wieder ausgeglichen ist. Als wichtigste Investitionen in den nächsten beiden Jahren nannte der Bürgermeister weitere Kitas, den Anbau an das Hölty-Gymnasium, den Umbau der Stadtschule und den Faulturm in der Kläranlage. Auch den Klimaschutz will die Stadt weiter vorantreiben und das Fahrradfahren attraktiver machen.

In der Kläranlage Luthe, hier mit Tiefbau-Chef Martin Meinborn, will die Stadt einen neuen Faulturm bauen.. Quelle: Anke Lütjens

Eberhardt wünscht sich behutsames Wachstum

Beim Thema Wohnen sagte Eberhardt, dass schon nach den bisherigen Planungen bis 2025 500 neue Wohneinheiten in Wunstorf entstehen sollen. Gleichzeitig sieht die Stadtverwaltung entgegen anderslautenden Stimmen aktuell keinen großen Wohnungsmangel. Deshalb plädiert der Bürgermeister dafür, die Stadt weiterhin nur behutsam weiterzuentwickeln, statt mit großen Baugebieten die Infrastruktur aus der Balance zu bringen. Und selbst bei eigenen Grundstücken wie dem Freibadgelände dauere es eben auch, dauere die Planung häufig lange, bis gebaut werden könne.

Damit die Fußgängerzone auch in Zeiten des starken Online-Handels bestehen kann, will er „aktive Geschäfte ansiedeln, die die Nischen besetzen.“ Und die Gewerbeflächen sollen weiter wachsen.

Schulden muss man sich leisten können

Sorgen bereiten Eberhardt die in den nächsten Jahren wachsenden Schulden. Um die Kredite tilgen zu können, müssten auch die entsprechenden Einnahmen da sein. Da passe es eigentlich nicht, dass der Rat nach Protesten die Straßenausbaubeiträge abgeschafft hat, ohne das auszugleichen. „Mir war von vornherein klar, dass die Idee, das über Parkgebühren auszugleichen, in der Realität ein untauglicher Versuch ist.“ Deshalb müsse nach der Wahl noch einmal überlegt werden, ob doch die Grundsteuer steigen muss.

Bei Luthe soll die B 441 hier künftig geradeaus weiter verlaufen. Bürgermeister Rolf-Axel Eberhardt hoft, dass der Bau der Nordumgehung zügig beginnt. Quelle: Sven Sokoll (Archiv)

Wegen der Unwägbarkeiten will die Stadtverwaltung im Oktober eine Prioritätenliste für die Projekte der nächsten zwei Jahre vorlegen. Wichtig sind aus Eberhardts Sicht auf jeden Fall die Feuerwehr-Neubauten in Bokeloh-Mesmerode, Kolenfeld, Luthe und Klein Heidorn, auch wenn die Planung immer viel Zeit in Anspruch nimmt. Das gilt auch für die Nordumgehung, für die er sich einen baldigen Baubeginn erhofft. Er plädierte deshalb auch dafür, das Vergaberecht gleich für die nächsten zehn Jahre zu entbürokratisieren. Die Landesregierung hatte das wegen der Corona-Pandemie bisher nur für ein Jahr beschlossen.

Für sein letztes Amtsjahr hofft Eberhardt, dass in Wunstorf auch wieder größere Feiern möglich werden sollen. So wollen Stadt und Stiftsgemeinde die 1150-Jahr-Feier am 14. Oktober 2021 mit einem Festakt beschließen.

Von Sven Sokoll