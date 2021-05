Wunstorf

Bei einem Protesttag wollen die Wunstorfer Kitas am Freitag 21. Mai, ab 10 Uhr lautstark auf das neue Kita-Gesetz aufmerksam machen. Aus Sicht der Einrichtungen ist das Gesetz, über das der Landtag gerade berät, in vielen Punkten eine Enttäuschung. „In den vergangenen Jahren sind viele positive Verbesserungen diskutiert worden, von denen jetzt aber überhaupt nichts mehr vorkommt“, sagte Pia Heinz, die die katholische Kita an der Amtsstraße leitet.

Sie nennt die Pflicht für eine dritte Fachkraft in Kindergartengruppen, kleinere Gruppen, mehr Freistellungszeiten für Kita-Leitungen, weitere Verfügungszeiten für Erzieherinnen, Ausbildungsvergütungen und Standards für die Inklusion als Forderungen, die wohl aus Spargründen nicht berücksichtigt wurden. Im Gegenzug besteht sogar eine neue Option für größere Gruppen. „Wir haben die Angst, dass das Gesetz jetzt für die nächsten 20 Jahre so bleibt, wenn nicht einmal deutlich auf die Defizite aufmerksam machen“, sagte Heinz.

Fast alle Kitas machen mit

Einer erste landesweite Protestwoche im März kam für viele zu kurzfristig. Von daher ist sie froh, dass jetzt beim Wunstorfer Aktionstag mit kleinen Demonstrationen an den unterschiedlichen Standorten fast alle Kitas der unterschiedlichen Träger teilnehmen, und dass auch die Elternvertretungen mit im Boot sind. Die Forderungen finden sich auch auf Protestpostkarten wieder, die nach der Aktion gesammelt an Kultusminister Grant Hendrik Tonne geschickt werden sollen. Vorab hatte die Gemeinde auch schon an zehn politische Entscheidungsträger einen Brief geschickt, auf den die meisten Empfänger bisher noch nicht geantwortet haben.

Auch die katholische Gemeinde bekommt derzeit nur wenige Bewerbungen, wenn sie eine Stelle ausschreibt. Aber Pfarrer Andreas Körner von St. Bonifatius sagte: „Der auch bei uns bestehende Fachkräftemangel kann ja kein Grund sein, die Kitas nicht besser mit Personal auszustatten. Vielmehr muss der Beruf attraktiver werden.“ Die Mutter Claudia Jacobs ergänzte: „Vor einiger Zeit sollte der Beruf noch akademisiert werden, und nun wird daran gedacht, dass Absolventen eines beruflichen Gymnasiums schon nach einem vierwöchigen Praktikum als Assistenten eingesetzt werden können.“ So leide die Qualität.

Die Kitas müssen immer mehr leisten. Quelle: Monika Skolimowska/dpa

Ansprüche sind gestiegen

Dabei betont auch Pia Heinz, dass die Ansprüche an die Erzieherinnen kontinuierlich gestiegen sind. Und Anika Pegesa, Elternratsvorsitzende an der Amtsstraße ergänzt, dass die Kitas auch deshalb mehr leisten müssen, weil sie immer stärker im Ganztagsbetrieb nachgefragt sind. „Und die Kitas sind auch zu einer zu Bildungsstätte geworden“, sagt der Pfarrer.

Dass viele Elternbeiträge abgeschafft worden sind, führt aus Sicht des Trägers noch nicht zu mehr Qualität in den Kitas. Die Gemeinde sieht aber nur wenig Chancen, im Alleingang mehr Personal einzusetzen, wenn nicht andere wie die Stadt oder das Land die Kosten tragen. „Das müssten die Eltern über ihre Beiträge finanzieren. Und dann besteht die Gefahr, dass wir in den Gruppen nicht mehr den Querschnitt der Bevölkerung abbilden“, sagt Körner.

Von Sven Sokoll