Wunstorf

So schnell, wie sich gerade das Corona-Blatt für die Kindertagesstätten dreht, können die Erzieherinnen gar nicht gucken. Anfang voriger Woche haben sich die meisten auf den eingeschränkten Regelbetrieb bis 31. August eingestellt. Mitte der gleichen Wochen ließ Kultusminister Grant Hendrik Tonne wissen: Der Regelbetrieb gilt zum 1. August. In Wunstorf fühlen sich Kita-Leitungen überrascht, teils auch überfahren. Aber der Tenor nach unserer Umfrage am Dienstag lautet: Die Einrichtungen schaffen das.

„Ehrlich gesagt fühlten wir uns am Mittwoch verschaukelt“, sagt Evelin Brückner. Sie ist Geschäftsführerin beim Kirchenkreis Neustadt-Wunstorf für zehn Kitas. „Zwei Tage vorher hatten wir die Planung für den eingeschränktem Betrieb bis Ende August fertig. Das konnten wir alles in den Papierkorb werfen“, sagt Brückner. Kita-Leiterin Nina Spiwek von der DRK-Kita Kolenfeld war in ähnlicher Situation. „Aber wir schaffen das, irgendwie ...“, sagte sie.

Regelbetrieb : Alles wie vor Corona?

Die Rückkehr zum Regelbetrieb würde vereinfacht bedeuten: Zurück in die Zeiten vor Corona mit Sonderöffnungszeiten in der Früh- und Spätschicht, mit Bällebad für alle, mit gemischten Gruppen. Keine Trennung mehr bei Sport und Spiel, gemeinsame Mahlzeiten und volle Personalbesetzung. So soll es nach dem Entwurf der nächsten Verordnung und des Hygieneplans möglich sein. Alle Einrichtungen warten jetzt auf die amtlichen Verordnungen. „Nach unserer bisherigen Erfahrung hat sich gegenüber den Entwürfen aber nie viel geändert“, sagt Evelin Brückner.

Stadt: Alle Erzieherinnen kommen zum Dienst

Kommunale Dachverbände hatten Kultusminister Tonne offen kritisiert, weil die Kitas angeblich nicht ausreichend Personal für den Regelbetrieb haben. Die befragten Einrichtungen in Wunstorf können das nicht bestätigen. Sie wissen zwar noch nicht, ob die Definition von Risikogruppen weiter gelten wird. Aber keine der Kita-Leitungen sieht personelle Probleme. Die DRK-Kita in Kolenfeld hat zwölf Erzieherinnen. „Wir werden voraussichtlich alle einsetzen können“, sagt Spiwek.

Die Stadt hat die 29 Mitarbeiterinnen in ihren beiden Kitas Steinhude und Idensen befragt. „Alle, die potenziell zu Risikogruppen zählen könnten, haben freiwillig zugesagt zu arbeiten“, sagt Stadtsprecher Alexander Stockum, „für uns ist Regelbetrieb zum 1. August umsetzbar.“ Ab August wird die Stadt darum wieder die vollen Beträge abrechnen.

„Trotzdem kritisiert die Stadt die Kurzfristigkeit der Regelung. Das wird einige freie Träger vor Probleme stellen“, sagt Stockum. Genau deshalb geht die Caritas-Kita St. Gertrud voraussichtlich einen Sonderweg: Sie hat bis zum 18. August geschlossen, und verfährt am ersten Tag danach voraussichtlich noch nach den alten Regeln, um auf der sicheren Seite zu sein.

Risikofaktor Urlaub nicht bedacht

Evelin Brückner vom Kirchkreis hätte sich ein ganz anderes Szenario gewünscht, um sicher zu sein: Eingeschränkter Betrieb bis 31. August. „Wir wissen doch gar nicht, ob die Urlauber-Familien oder Erzieherinnen das Virus mitbringen, wenn sie sich an Nord- und Ostsee, in Italien oder sonstwo gedrängelt haben. Regelbetrieb zum 1. September wäre völlig ausreichend gewesen“, sagt Brückner.

Von Markus Holz