Wunstorf

Eigene Experimente im Schulwald machen: Das können künftig die Schüler der Otto-Hahn-Schule (OHS) und der Evangelischen IGS Wunstorf. Für das Schulwaldprojekt hat die Stiftung Zukunft Wald den Schulen einen Klimakoffer übergeben. Dieser enthält digitale Messgeräte sowie Lehr- und Lernmaterial für Experimente im Schulwald innerhalb des naturwissenschaftlichen Unterrichts. Der Schulwald besteht seit rund einem Jahr.

Um diesen in den Unterricht einzubinden, sind im Klimakoffer verschiedene Geräte enthalten, um das Mikroklima des wachsenden Waldes zu untersuchen und zu dokumentieren. Die Messdaten werden in einer von der Stiftung bereitgestellten Waldtagebuch-App dokumentiert und mit Bildern versehen. „Damit legen wir die Grundlage für die sinnvolle Erweiterung des außerschulischen Lernorts“, sagen die für das Projekt zuständigen Lehrerinnen Dagmar Schlemm (OHS) und Nicole Metzing unisono. Klimaschutz und Nachhaltigkeit gehören ihrer Ansicht nach zu wichtigen Themen des naturwissenschaftlichen Unterrichts.

Schüler übernehmen Baumpatenschaften

Unter Schlemms Leitung haben zahlreiche Schüler der fünften bis siebten Klasse Baumpatenschaften geschlossen. Damit können sie ihren ausgewählten Lieblingsbaum über die gesamte Schulzeit begleiten und beobachten. „Die Verknüpfung von Klimawandel und Wald bietet den Schülern eine zusätzliche Möglichkeit, die Auswirkungen eines globalen Phänomens auf die Natur vor der eigenen Haustür zu beziehen und den Einfluss des Menschen zu beobachten“, sagt Metzing.

Beide Schulen unterstützen diese Beobachtungen mit der Unterrichtsbegleitung in zahlreichen Themen. Dazu gehören unter anderem Artenvielfalt, Ökosysteme, der Lebensraum Wald sowie die Rolle des Waldes in der Gesellschaft. „Wir wollen Kinder und Jugendliche wieder verstärkt mit Natur und Wald, seiner Entwicklung und Vielfältigkeit sowie seiner immensen Bedeutung in Zeiten des Klimawandels vertraut machen. Und was ist dazu besser geeignet, als seinen eigenen Wald zu pflanzen?“ Das sagt Elisabeth Hüsing, Direktorin der Stiftung Zukunft Wald zu den Zielen des Projekts.

Helfer der Schulen pflanzen Bäume und Sträucher

Das Projekt „Schulwälder gegen Klimawandel“ startete im Oktober 2019. Die beiden Schulen, die Stiftung Zukunft Wald und die Stadt Wunstorf unterzeichneten damals einen Kooperationsvertrag. Vor einem Jahr legten Helfer beider Bildungseinrichtungen den Schulwald an. Schüler pflanzten auf der einen halben Hektar großen Fläche zwischen dem Wunstorf Elements und dem Neubaugebiet 3200 kleine Bäume und Sträucher.

Das Konzept Schulwald sieht vor, dass nicht bewaldete Grundstücke dieser Größenordnung mit Leitbaumarten wie der Stieleiche bestückt werden. Damit sind Schulwälder, auch auf kleiner Fläche, nach Angaben der Schulen ideale Freilandlaboratorien. Diese erlauben es, Entwicklungen der Umwelt gemeinsam mit Schülern über längere Zeiträume zu beobachten und nachzuvollziehen.

Von Anke Lütjens