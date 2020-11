Wunstorf

Schon im Januar hat die Ratsgruppe aus SPD, Grünen und FDP einen Antrag gestellt, mit dem sie den Klimaschutz in Wunstorf auf breiter Front voranbringen wollte. Durch die Corona-Wirren hat der Bauausschuss ihn erst am Donnerstag ohne Gegenstimmen beschlossen. Die Gruppe hatte bereits vor einem Jahr detailliertere Vorschläge gemacht, auf die die Verwaltung aber vielfach skeptisch reagiert hat. Nun versteht die Mehrheitsgruppe ihren Antrag eher als Rahmen, in dem die Verwaltung selbst mit konkreten Vorschlägen tätig werden soll.

Zunächst soll jetzt geprüft werden, wie weit das Wunstorfer Klimaschutzkonzept von 2013 umgesetzt wurde und welche Änderungen daran mittlerweile notwendig geworden sind. „Die Anpassung an den Klimawandel ist eines der wichtigsten Handlungsfelder für Städte und Gemeinden“, sagt Martin Ehlerding, der baupolitische Sprecher der Gruppe, dazu. Außerdem soll die Verwaltung regelmäßig berichten, wie viel Energie ihre Gebäude verbrauchen. So kann die Politik besser entscheiden, wo die Effizienz zuerst verbessert werden muss.

Anzeige

Klimabonus soll Anreiz werden

Schließlich will die Mehrheitsgruppe Anreize schaffen, damit private Hauseigentümer etwas für den Klimaschutz tun, indem sie ihre Gebäude optimieren. Sie hatte dazu einige konkrete Vorschläge vorgelegt, etwa Grün auf Dächern zu fördern. Da die Verwaltung bei einigen Punkten bezweifelt hat, ob sich das ohne rechtliche Probleme und praktikabel umsetzen lässt, soll sie jetzt selbst in diese Richtung weiterarbeiten. Dabei soll sie untersuchen, mit welchen anderen Förderungen ein städtischer Klimabonus kombiniert werden könnte. Von ihm sollen auch Unternehmen und Wohnungsbaugesellschaften profitieren.

Lesen Sie auch

Von Sven Sokoll