Kneipp-Verein Wunstorf bietet Kunstausflug nach Bremen an

Wunstorf

Unter dem Motto „Lust auf Kunst“ bietet der Kneipp-Verein Wunstorf am Sonnabend, 27. November, einen Ausflug zu einer Ausstellung an. Er führt nach Bremen in das Paula-Modersohn-Becker-Museum. Teilnehmer können dort die Ausstellung „Tausche Cranach gegen Monet“ anschauen. Treffpunkt ist um 9.15 Uhr im Bahnhof Wunstorf, die Abfahrt ist für 9.33 Uhr vorgesehen.

Das Paula-Modersohn-Becker-Museum präsentiert 55 Werke aus der Sammlung Gustav Rau, die er der Stiftung von Unicef Deutschland vermacht hatte. Sie werden als Dauerleihgabe vom Arp-Museum Bahnhof Rolandseck verwaltet. Darunter sind Namen wie Fra Angelico, Canaletto, Monet, Renoir, Pissaro, Morisot, Liebermann und viele andere. 20 Meisterwerke aus der Sammlung Roselius ergänzen die Leihgaben – darunter Arbeiten von Cranach und Paula Modersohn-Becker.

Von Anke Lütjens