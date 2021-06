Kneipp-Verein Wunstorf eröffnet Armbecken im Wassererlebnispark

Steinhude

Er bietet viel Wissenswertes rund um das Thema Wasser, Spaß und fördert die Gesundheit: Seit Sonnabendnachmittag ist der Wasser+mehr-Erlebnispark im Hohen Holz um eine Attraktion reicher. Der Kneipp-Verein Wunstorf hat sein neues Armbecken eröffnet. Das Wassertretbecken besteht bereits seit 2005 auf dem Gelände des Wasserwerks des Wasserverbands Nordschaumburg. Doch was hat der im Jahr 2004 eröffnete Wassererlebnispark noch zu bieten? Wir haben mal nachgeschaut.

Wasserverband unterstützt das Projekt

Zahlreiche Gäste folgten der Einladung des Kneipp-Vereins zur Eröffnung des Armbeckens. Anlass ist der 200. Geburtstag von Pfarrer und „Wasserdoktor“ Sebastian Kneipp. „Es darf wieder gekneippt werden“, freute sich Vereinsvorsitzende Petra Deschler. Das Projekt konnte der Verein mit Unterstützung des Wasserverbands Nordschaumburg realisieren.

„Das Armbad ist die Tasse Kaffee der Naturheilkunde“, sagte Deschler. Es senkt die Herzfrequenz, beruhigt, erfrischt, regt an, ohne aufzuregen, und belebt Körper und Geist. „Wasser ist Leben und unser höchstes Gut“, machte die stellvertretende Bürgermeisterin der Stadt Wunstorf, Birgit Mares, deutlich.

Petra Deschler, Vorsitzende des Kneipp-Vereins Wunstorf, und der Geschäftsführer des Wasserverbands Nordschaumburg, Werner Volker, enthüllen das neue Armbecken im Wassererlebnispark am Hohen Holz. Quelle: Anke Lütjens

Park ist ein beliebtes Ausflugsziel

Der Wassererlebnispark befindet sich auf dem Gelände des Wasserwerks im idyllischen Waldgebiet Hohes Holz und ist ein beliebtes Ausflugsziel vor allem bei Radlern auf der Strecke zwischen Wunstorf und Steinhude. Besucher können einen Blick in das Wasserwerksgebäude mit seiner Aufbereitungstechnik werfen. Ein Exponat mit dem Rohrnetz zeigt, wie das Trinkwasser zum Verbraucher gelangt sowie wie ein Förderbrunnen und der Wasserkreislauf funktionieren.

„Der Verband versorgt rund 70.000 Menschen, Industrie und Gewerbebetriebe mit Trinkwasser – in Steinhude, Großenheidorn und im Schaumburger Land“, betonte Geschäftsführer Werner Volker. Das wird aus eigenen Quellen und Brunnen mit gesicherten Wasserrechten von mehr als vier Millionen Kubikmetern im Jahr gefördert.

Tretbecken und Spielgeräte sind beliebt

„In normalen Zeiten nutzen rund 30.000 Menschen im Jahr die Tretbecken und Spielgeräte“, sagte Volker. Dazu gehören Fontänenhüpfer, eine Pumpe, die ein Wasserrad antreibt sowie eine Archimedische Schraube. Wer sie dreht, fördert damit Wasser aus dem idyllischen Teich. Aber auch Wissen wird vermittelt. Im Park sind nicht nur Ausflügler und Familien willkommen, sondern auch Schulklassen aller Altersstufen und Kindergartengruppen, die sich mit Ökologie und Umwelt befassen.

Zur Galerie Der Erlebnispark Wasser+mehr des Wasserverbands Nordschaumburg auf dem Gelände des Wasserwerks am Hohen Holz vermittelt Wissen rund ums Wasser auf spielerische Weise. Neu ist ein Becken für Armbäder.

Wissen wird spielerisch vermittelt

Besucher erfahren beispielsweise, wozu ein Wasserrad benötigt wird. Das diente bereits im Altertum dazu, die Kraft des Wassers zu nutzen, um Mühlen, Sägen und andere Geräte anzutreiben. Das erfahren Besucher auf der Rückseite eines der sogenannten Wissenspfähle. Nutzer können ausprobieren, wie viel Kraft sie benötigen, um Wasser zu fördern, und wie hoch sie mit ihrem Gewicht das Wasser spritzen lassen können. Spaß bietet auch, mit einem überdimensional großen Löffel Wasser aus dem Teich zu fördern. Das sorgt für so manchen Wettstreit.

Die Experimente sorgen spielerisch für einen pädagogischen Lerneffekt. Besucher können sich an unterschiedlichen Stationen mit dem Element Wasser vertraut machen und einen Blick in das Wasserwerksgebäude werfen. Eingeteilt in die Bereiche „Für Wissensdurstige“, „Für alle Sinne“ und „Für die Gesundheit“, gibt es auf dem Rundgang durch Park viel rund um das Thema Wasser zu erfahren und zu entdecken. Neben einer Fülle spannender Angebote sind zahlreiche anschauliche Lehrtafeln aufgestellt. Besucher können hier nicht nur ihren Wissensdurst stillen, sondern auch den richtigen Durst – mit frischem Trinkwasser aus dem Trinkbrunnen.

Von Anke Lütjens