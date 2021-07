Wunstorf

Der Kneipp-Verein Wunstorf startet am Montag, 26. Juli, sein Sommerkursprogramm unter anderem mit Yoga, Qigong, Faszien- sowie Wirbelsäulentraining und Gesundheitsgymnastik. Wer in der Ferienzeit an mehreren Kursen teilnehmen will, kann jederzeit mitmachen. Der Verein rechnet nur die Stunden ab, die jeder Teilnehmer belegt. Eine Kursgebühr gibt es nicht.

Elf neue Ferienkurse

Am Montag beginnt um 18 Uhr ein Yogakurs von Gita Henze. Am Dienstag, 27. Juli, ab 9.30 Uhr besteht die Möglichkeit zu Gesundheitsgymnastik. Um 11 Uhr beginnt ein Yogatraining mit Olesya Krämer. Teilnehmer dieser Kurse treffen sich in der Halle der Stadtschule, Nordstraße 21. In der Halle der Oststadtschule, Wilhelmstraße 21, bietet Sandra Prein ab Mittwoch, 28. Juli, von 17.30 bis 19 Uhr Faszien- und Wirbelsäulentraining an. Insgesamt stehen elf Kurse an unterschiedlichen Orten zur Auswahl.

Lesen Sie auch: Kneipp-Verein kommt gut durch die Corona-Krise

Auf der Internetseite des Kneipp-Vereines waren die Angebote am Freitag noch nicht veröffentlicht. Interessierte erhalten Informationen beim Vorstand unter Telefon (05031) 5171871 sowie bei den Übungsleiterinnen Katharina von Busse (Gesundheitsgymnastik) unter Telefon (0152) 51450465, Gita Henze (Yoga) unter Telefon (0178) 1705795, Olesysa Krämer (Yoga, Qigong) unter Telefon (0173) 2983673), Barbara Lerch (Yoga) unter Telefon (0174) 9293916 und Sandra Prein (Faszien/Wirbelsäule) unter Telefon (0173) 8493015.

Von Anke Lütjens