König-Ludwig-Quartier: In Wunstorf entstehen 127 neue Wohnungen

Wunstorf

Das, was da gerade zwischen Plantagenweg und König-Ludwig-Straße am Rande der Kernstadt entsteht, ist nicht ganz nach dem Geschmack der SPD. Der neue Wohnraum ist ihr einen Tick zu teuer. Trotzdem haben Ortsbürgermeister Thomas Silbermann ( SPD) und Bürgermeister Rolf-Axel Eberhardt ( CDU) am Dienstag kraftvoll mit ihren Spaten die Erde in die Luft geschleudert: Symbolischer Baubeginn für die Helma-Siedlung mit 128 Wohneinheiten. Beide Politiker wissen genau, wie dringend Wohnungen in Wunstorf gebraucht werden.

Symbolischer Baubeginn (von links): Thorsten Meier, Rolf-Axel Eberhardt, Thomas Silbermann und Sven Peters beim Spatenstich. Quelle: Markus Holz

30 Prozent sind schon reserviert

Projektentwickler und Bauherr ist Helma Bau aus Lehrte. Die Firma Depenbrock ist Generalunternehmer. Vermarkter sind Helma selbst und die Stadtsparkasse Wunstorf. Im ersten Bauabschnitt sind 18 der 57 Wohnungen bereits reserviert. Die Einheiten haben eine Größe von 47 bis 126 Quadratmeter. Alle Wohnungen sind barrierefrei und mit Aufzug erreichbar. Einige Wohnungen sind rollstuhlgerecht, die Flure, Türen und Aufzüge in den Gemeinschaftsflächen sind es ebenfalls. Der Quadratmeterpreis liegt zwischen 3500 und 4100 Euro. „Sozialer Wohnraum“ ist das nicht, aber offenbar eine am Markt interessante Anlage oder eine Investition in den Altersruhesitz.

„30 Prozent Reservierungsquote vor Baubeginn bedeutet eine außerordentlich gute Nachfrage“, sagt Helma-Vertriebsdirektor Thorsten Meier. Gründe dafür sind unter anderem die ohnehin hohe Nachfrage nach Immobilien und die Lage dieser Siedlung: Ohne Durchgangsverkehr, nah am Bahnhof und zu Einkaufsmärkten, Radfahrentfernung zur Innenstadt, eine neue Kindertagesstätte gleich nebenan. Helma baut nach KfW-55-Standard. Die Wärme kommt aus der Gasturbine eines Blockheizkraftwerkes, für jeden der zwei Bauabschnitte eines. Käufer könnten für dieses energieeffiziente Eigentum über die Kreditanstalt für Wiederaufbau rund 18.000 Euro als einmaligen Zuschuss erhalten, sagte Meier.

Die Kita ist im Rohbau fast fertig. Quelle: Markus Holz

König-Ludwig-Quartier wird viergeschossig

Lange habe unter anderem die Stadt mit der Erbengemeinschaft über das grüne 20.000-Quadratmeter-Grundstück verhandelt, sagte Eberhardt. Nach dem grundsätzlichen Einverständnis der Eigentümer folgte im Juni 2019 der letzte Schliff am 60-seitigen Bebauungsplan. Eberhardt zeigte sich zufrieden über die konstruktive Lösung mehrerer Konflikte mit Anliegern. Nicht alle sind begeistert, dass jetzt vor ihren Fenstern viergeschossige Häuser in die Höhe wachsen. Da ist der Name „König-Ludwig-Quartier“ vermutlich auch kein Trost.

Ortsbürgermeister Thomas Silbermann sagte, es sei nicht der Wohnungsbau, den sich die SPD wünsche. „Aber hier werden Wunstorfer ein modernes Quartier finden, und es wird auch Neu-Wunstorfer von außerhalb anziehen“, sagte Silbermann. Die beiden großen Fraktionen im Rat haben sich 500 neue Wohneinheiten bis 2025 zum Ziel gesetzt. Die meisten Projekte beziehen sich auf Brach- und Gewerbeflächen in der Kernstadt.

Helma lässt jetzt zwischen Plantagenweg und König-Ludwig-Straße bis voraussichtlich Mitte 2023 insgesamt neun Häuser bauen. Vier bis Anfang 2023 im ersten Bauabschnitt, fünf bis Ende 2023 im zweiten Abschnitt. „Wir erwarten eine weitere Verlegung von Luftwaffenpersonal an den Fliegerhorst und sind hoch erfreut, dass das Projekt hier jetzt beginnt“, sagte Eberhardt. Sollte das VW-Montagewerk für Achsen bei Groß Munzel entstehen, werde der Druck auf den Immobilienmarkt in Wunstorf zusätzlich steigen.

Von Markus Holz