Steinhude

Die Kolpingfamilie Steinhude St. Hedwig hat die Neustädter Radwerkstatt für Flüchtlinge mit einer Spende bedacht. Renate Gantert, Vorstandsmitglied der Familie, hat sich ein neues Fahrrad gekauft und sich dann an einen Bericht über die Neustädter Initiative erinnert. Amir Koujoule hat seit 2014 mehr als 700 aussortierte oder defekte Räder gespendet gekommen, die er aufgearbeitet und dann an Flüchtlinge vermittelt hat.

So hat Koujoule dann auch das alte Fahrrad von Renate Gantert abgeholt. Derzeit ist er aber so gut mit Fahrrädern versorgt, dass er in diesem Jahr keine derartigen Spenden mehr annehmen will.

Von Sven Sokoll