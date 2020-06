Amazon und seine Fahrer lassen sich schnell als Sündenböcke für die Probleme ausmachen, die im Zusammenhang mit dem Onlinehändler beklagt werden. In erster Linie aber haben es die Kunden selbst in der Hand zu entscheiden, in welchem Umfang der Lieferververkehr vom Wunstorfer Auslieferungszentrum bis vor ihre Haustüren zu einer Belastung wird, meint Rita Nandy.