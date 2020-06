Neustadt/Garbsen

Diplomatie sieht anders aus. Die Bürgermeister tragen den Konflikt jetzt über die Medien aus, dabei sind in der Debatte um den Wasserverband die Argumente längst ausgetauscht. Die Probleme sind die alten: Insbesondere das riesige Versorgungsnetz mit seinen vielen maroden Stellen stellt den Verband vor immer neue Probleme, dazu kommen die hohen Nitratwerte mancher Brunnen. Angesichts von Qualitätsproblemen an der Preisschraube zu drehen, scheint aber auch keine passende Lösung.

Worauf also soll der Vorstoß der Bürgermeister hinauslaufen? Der Versuch, die Zügel anzuziehen, ändert ja nichts an den Rahmenbedingungen auf dem Wassermarkt. Ein inzwischen weltweit knappes Gut soll in bester Qualität und zu vertretbaren Preisen verfügbar bleiben – in Deutschland ist das meist noch Sache öffentlicher Versorger. Die Rechte zur Wasserförderung sind an Umweltvorgaben gebunden, Brunnen können nicht beliebig ausgebeutet werden. Dementsprechend gibt es auch keine Konkurrenz, die leichtfüßig an die Stelle des Wasserverbands treten könnte.

Bleibt also nur Umstrukturierung. Nur wie? Sucht man den größeren Verbund, fallen die Anliegen jeder einzelnen Mitgliedskommune noch weniger ins Gewicht. Und schneidet man die Versorgungsgebiete kleiner zu, verteilt sich die Last der langen Leitungswege auf noch weniger Kunden.

Von Kathrin Götze