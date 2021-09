Kommentar zur Bürgermeisterwahl: Piellusch setzt sich durch

Wunstorf

Carsten Piellusch (SPD) galt von vornherein als Favorit für das Bürgermeisteramt, weil er als stellvertretender Chef der Verwaltung als einziger aus dem Kandidatentrio Erfahrung in der Führung des Rathauses mitbrachte. Dass er sich bereits im ersten Wahlgang so deutlich gegen seine Kontrahenten durchgesetzt hat, überrascht dann aber doch.

Mit dem jungen CDU-Chef Martin Pavel und dem Politik-Neuling Frank Kettner-Nikolaus von den Grünen war das Feld der Mitbewerber eigentlich ordentlich. Zumindest hatten diese durchaus die Vorstellung zugelassen, dass sie als Führungskräfte aus der Wirtschaft auch mit anderen Perspektiven ins Rathaus gehen könnten. Aber das hat bei den Wählern nicht gezündet. Sie setzten mehr auf die Verwaltungskompetenz und sahen die anderen Kandidaten nicht als ernsthafte Alternative.

Grünen können sich über Ratsergebnis freuen

Die Grünen können sich zumindest über ein hervorragendes Ratsergebnis freuen. Die CDU hat ihre Mandate zwar gehalten, musste aber bei den Stimmenzahlen Rückgänge verzeichnen und so den Abend als einen Dämpfer empfinden. Wenn Martin Pavel den allgemeinen Trend als Erklärung dafür heranzieht, reicht das vielleicht nicht ganz.

Vielleicht war seine Partei auch in Wunstorf im Wahlkampf nicht so breit aktiv wie zum Beispiel die SPD. Die war im Rat schon lange die stärkste Kraft, und so war es keine große Überraschung, dass sie nach dem Ende der Ära von Rolf-Axel Eberhardt (CDU) das Bürgermeisteramt errang.

Nachfolge ist zu klären

Der neue Rathausschef Piellusch hat jetzt den Vorteil, dass er mit einer Ratsmehrheit zusammenarbeiten kann, in der seine eigene Partei vertreten ist, wie auch immer sie sich dann zusammensetzt. Den hatte der scheidende Rolf-Axel Eberhardt schon lange nicht mehr. Dieser hatte aber immer betont, dass eine gute Zusammenarbeit auch mit unterschiedlichen Parteibüchern möglich ist.

Nun wird noch zu regeln sein, wer Piellusch nachfolgt. Denn das Amt des Ersten Stadtrats und Sozialdezernenten wird dann frei, wenn er im November das Bürgermeisteramt antritt. Es sollte wieder das Ziel sein, auch andere politische Lager in der Verwaltungsspitze zu berücksichtigen.

Von Sven Sokoll