Wunstorf

Corona hat auch die Parteien schlecht planen lassen, aber kurz vor den Osterferien hat es dann geklappt: Innerhalb von drei Tagen haben die Mitglieder von SPD, CDU und Grünen ihre Kandidaten für das Bürgermeisteramt gewählt. Die Palette ist jetzt so, dass dort viele Wunstorferinnen und Wunstorfer etwas für sich finden dürften.

Zunächst ist es gut, dass die Wählerinnen und Wähler für die Zeit nach der Ära Rolf-Axel Eberhardt (CDU) wieder mehr Auswahl auf ihren Stimmzetteln finden, nachdem er bei der letzten Wahl überhaupt keinen Gegenkandidaten hatte. Auch den Parteien ist bewusst, dass hier möglicherweise wieder für einen längeren Zeitraum die Weichen gestellt werden.

SPD: Erstaunlicher Unterschied zwischen Basis und Führung

Das erklärt auch, warum es in der SPD zu einer Kampfabstimmung kam. Wenn eine Partei mehrere denkbare Optionen hat, mit denen sie ins Rathaus kommen kann, ist das zunächst nicht verwerflich. Erstaunlich ist allerdings, wie weit die Stimmung unter den Mitgliedern entfernt war von dem, was Ratsfraktion und Vorstand empfohlen hatten.

Wunstorfs Erster Stadtrat Carsten Piellusch kandidiert für die SPD für den Posten des Bürgermeisters. Quelle: SPD Wunstorf

Während dort eine Mehrheit dem jüngeren Ratsherrn Martin Ehlerding eine Chance geben wollte, honorierten die Mitglieder dagegen mehr, dass über Carsten Pielluschs Arbeit als Sozial- und Schuldezernent viele sehr positiv reden. Außerdem hatte seine Partei ihn wohl auch mit der Perspektive nach Wunstorf geholt, auf den Bürgermeistersessel aufrücken zu können. Ehlerdings Zeit kommt vielleicht noch.

CDU ist einiger geworden

Gegen den Wettstreit in der SPD wirkte die CDU-Versammlung wie eine One-Man-Show von Martin Pavel. Das war auch dem Umstand geschuldet, dass der Vorstand das Programm wegen der Corona-Pandemie auf das absolute Mindestmaß zusammengestrichen hatte. So sprachen nur der Vorsitzende Martin Pavel und der Bürgermeisterkandidat Martin Pavel.

Martin Pavel ist Vorsitzender der CDU Wunstorf und Bürgermeisterkandidat. Quelle: CDU Wunstorf

Allerdings sind in der CDU die früher zahlreicheren kantigen Typen nicht mehr so präsent, was auch in seinem einstimmigen Wahlergebnis sichtbar wird. Auch wenn Pavel zumindest öffentlich in der Vergangenheit nicht häufig als Impulsgeber aufgefallen ist, hat die CDU mit ihrem Wahlprogramm ihre Hausaufgaben gemacht. Allerdings liegen die Forderungen, wie oft auf kommunaler Ebene, nicht so wahnsinnig weit weg von den Themen, die Piellusch für sich als Schwerpunkte benannt hat.

Grüne präsentieren Seiteneinsteiger

Während SPD und CDU etablierte Größen aus Rat und Verwaltung gewählt haben, haben die Grünen mit Frank Kettner-Nikolaus einen interessanten Seiteneinsteiger gefunden. Der Mesmeroder war bisher als Vorsitzender des Freibad-Fördervereins in Bokeloh bekannt geworden und ist auch in der Kirche aktiv. Gemeinsam mit seinem beruflichen Hintergrund – der studierte Kulturpädagoge und Verwaltungsbetriebswirt war in Wirtschaft und Politik tätig – erscheint er aber durchaus auch als geeigneter Rathauschef. Inhaltlich will er mit seiner Partei den Fokus bei der Nachhaltigkeit setzen und steht so durchaus in der grünen Tradition.

Frank Kettner-Nikolaus kandidiert für die Grünen um das Amt des Bürgermeisters. Quelle: Anke Lütjens

Nun bleibt abzuwarten, ob auch der Gastronom Peter Hoedt (parteilos) noch ausreichend Unterschriften sammeln kann, um wie angekündigt ins den Bürgermeisterwahlkampf mit einzusteigen.

Von Sven Sokoll