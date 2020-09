Wunstorf

Das Engagement der Stadt wird sich auszahlen. Die Reisenden werden dankbar für eine Toilette sein. Aber was wird aus dem Gesamtgebäude Wunstorfer Bahnhof? Gesteinsbrocken stürzen ab, Infoflächen der Bahn AG sind leer geräumt, der Fahrkartenservice wird aufgegeben. Ungewiss bleibt, ob der angekündigte Servicestore realisiert wird. Welches Interesse hat die Bahn AG noch am Bahnhofsgebäude, wenn Sie es selbst nicht mehr nutzt? Die Wunstorfer sollten auch hier nicht auf eine Bahninitiative warten, sondern selbst aktiv werden.

Wie wäre es zum Beispiel, wenn sich Geschäftsleuten, Ratsvertretern und Stadt mit Vertreter von Bahn und Pro Bahn zusammensetzten? Gemeinsam könnten Ideen entwickeln, wer oder was sich im Bahnhof ansiedeln könnte – und so einen Leerstand und Verkauf, wie zum Beispiel in Haste, rechtzeitig verhindern. Dabei braucht es Projekte mit Zukunft für eine Stadt mit Zukunft.

Von Winfried Gburek