Die Zahl der Menschen, die in Wunstorf mit dem Coronavirus infiziert sind, steigt – am Freitag lag sie bei 28. Was ist, wenn es erneut zum Stillstand des öffentlichen Lebens kommt? Mancher hat schlimme Erinnerungen an die Zeit im Frühjahr, als fast alle Einrichtungen geschlossen waren. „Ich habe in der Zeit des ersten Lockdowns einige Trauerfälle gehabt, bei denen die Menschen an Einsamkeit verstorben sind, weil sie keinen Besuch bekommen durften“, sagte Pastor Thomas Gleitz von der Stiftskirchengemeinde.

Online-Gottesdienste bleiben bestehen

Er hofft darauf, die Angebote der Gemeinde unter den gegebenen Abstands- und Hygieneregeln aufrecht erhalten zu können und darauf, dass die Menschen vernünftig sind und sich daran halten. „Wir wollen ja schließlich vernünftig weiterarbeiten können“, so Gleitz. Auf alle Fälle will die Kirchengemeinde das Angebot der Online-Gottesdienste an jedem Sonntag fortsetzen, weil viele Menschen nach Aussage des Geistlichen noch vorsichtig seien, persönlich in die Kirche zu kommen.

Derzeit sind auch nur 38 Besucher in der Stadtkirche zugelassen, denn die Stiftskirche wird gerade saniert. Für ältere Menschen, die oft nicht über Internet verfügen, bietet Gleitz wieder einmal in der Woche eine Telefonkonferenz an. „Damit sind Gespräche und ein gegenseitiger Austausch möglich“, sagte er. Die Gottesdienste an Heiligabend möchte die Gemeinde im Freien durchführen.

Jeweils 15 Besucher sind zugelassen

Das ist auch in der Kirchengemeinde St. Johannes der Fall. Außerdem sind zwei Gottesdienste mit der Mädchenkantorei in der Kirche geplant. „Seit März gibt es einmal in der Woche einen verkürzten Online-Gottesdienst und an jedem ersten Sonntag im Monat einen Gottesdienst auf Spanisch“, sagte Pastor Claus-Carsten Möller. Dieser sei auch bei vielen Menschen im Ausland gefragt. Sonntags gibt es außerdem drei Gottesdienste in St. Johannes, zu denen jeweils nur 15 Leute zugelassen sind. An jedem Morgen sendet Möller zudem kleine geistliche Impulse an Interessierte. Auch das Angebot der täglichen Abendandachten werde online aufrecht erhalten.

Senioren leiden unter Besuchsverbot

„Corona und ein Lockdown – das macht schon etwas mit einem“, sagte der Pastor. So habe er von Ängsten von Angehörigen der Bewohner des Seniorenheims St. Johannes erfahren, gerade bei Demenzkranken. „Einer hatte Angst, dass seine Mutter ihn nach dem Besuchsverbot nicht mehr wiedererkennen würde“, erzählt Möller. Gerade für die Bewohner von Seniorenheimen war das Besuchsverbot für Angehörige bereits im erstenShutdown sehr schwer.

Wegen der steigenden Infektionszahlen hat die Region mit den Bürgermeistern der Umlandkommunen verschärfte Regeln beschlossen. So gilt seit Donnerstag die Maskenpflicht auf Gemeinschaftsflächen in Gebäuden, in denen gearbeitet wird. Das gilt auch für das Rathaus in Wunstorf. „Sobald Mitarbeiter ihr Büro verlassen, muss ein Mund-Nasenschutz getragen werden“, bestätigt Stadtsprecher Alexander Stockum. Das gilt auch für Besucher, die das Rathaus nach wie vor nur nach Termin betreten dürfen und an der verschlossenen Tür abgeholt werden. Auch die gemeinsamen Kontrollen mit der Polizei in gastronomischen Betrieben sollen bestehen bleiben.

Sperrstunde ab 23 Uhr

Seit Freitag besteht in der Region auch eine Sperrstunde in der Gastronomie von 23 bis 6 Uhr morgens sowie eine erweiterte Maskenpflicht. Auch für die Gastronomie wären erneute Schließungen eine Katastrophe. „Gerade viele ältere Gäste haben Angst und sind verunsichert. Einige Geburtstagsfeiern wurden abgesagt“, sagt Volker Ernst vom Ratskeller in Wunstorf. Die Sorglosigkeit vieler Menschen im Hinblick auf die Einhaltung der Regeln mache ihm Angst. „Unser Team steht diese Zeit zusammen durch und kämpft weiter“, so der Gastronom, der noch keinen Mitarbeiter entlassen hat.

Für Gastronomen wie Volker Ernst vom Ratskeller in Wunstorf bedeutet eine neuerliche Schließung eine Katastrophe. Quelle: Anke Lütjens (Archiv)

„Gerade jetzt in der Krisenzeit und dem damit verbundenen Lockdown stellen wir fest, dass eine offene Tür auf Jugendliche sehr anziehend wirkt“, teilen die Mitarbeiter des Projekts Kurze Wege mit. Kinder und Jugendliche suchten nach persönlichen sozialen Kontakten, Begegnungen und direkten Rückmeldungen der Gleichaltrigen und der Mitarbeiter im offenen Jugendtreff. Die Online-Angebote seien eher wenig angenommen worden.

