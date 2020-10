Luthe

Die Mitglieder der CDU Luthe haben bei der Jahresversammlung Andreas Lange im Amt des Vorsitzenden bestätigt. Ihn unterstützen die Stellvertreter Gabriele Schmitz und Heiner Heimberg. Die Kasse führt künftig Susanne Brandts. Das Amt des Schriftführer blieb unbesetzt. Zur Versammlung trafen sich die CDU-Mitgleider im ehemaligen Kuhstall von Landwirt Christian Stille am Luther See, um die Abstände einhalten zu können. Dabei ging es um Themen für den Kommunalwahlkampf.

CDU steht hinter Kunstrasenplatz

Besonders in den Fokus gerückt ist der geplante Kunstrasenplatz in Luthe. Diesen hat der ehemalige Vorsitzende Heinz-Gerhard Kück bereits vor vielen Jahren initiiert. Schon 2019 war dafür Geld im Haushalt der Stadt Wunstorf eingeplant. „Die Luther CDU steht gemeinsam mit der CDU-Stadtratsfraktion hinter diesem Vorhaben“, teilte der Andreas Lange mit.

Anzeige

Partei unterstützt Entschlammung des Sees

Nicht weniger wichtig sei das Thema Luther See, so der Vorsitzende weiter. Sedimente und Dürrejahre haben dem Altarm der Leine und Wahrzeichen von Luthe zugesetzt. Nun besteht die Chance, den See durch Entschlammung als Lebensraum für heimische Tier und Pflanzen zu erhalten. Der Luther Angelverein hat ein nachhaltiges Konzept entwickelt, das die CDU unterstützen möchte.

Von Anke Lütjens