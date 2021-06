Wunstorf

Der CDU-Stadtverband Wunstorf hat am Sonnabend in der Aula der Otto-Hahn-Schule seine Kandidaten für den Rat der Stadt Wunstorf aufgestellt. Dabei nehmen Bürgermeisterkandidat Martin Pavel im Wahlbereich I und Christiane Schweer im Wahlbereich II die Spitzenpositionen ein. Die Kommunalwahl ist am Sonntag, 12. September.

Der Wahlbereich I umfasst Wunstorf, Blumenau und Klein Heidorn. Der Wahlbereich II deckt Steinhude, Großenheidorn, Luthe, Kolenfeld, Bokeloh, Idensen und Mesmerode ab.

Einige neue Namen stehen auf den Listen

Die Liste der Kandidaten im Wahlbereich I besteht aus: Martin Pavel und Ulrike Hansing (beide Wunstorf), Dagmar von Hörsten (Blumenau), Jörg Uebelmann (Klein Heidorn), Silke Brockmann und Petra Peter (Wunstorf), Bernd Schinke (Blumenau), Nadine Fricke (Wunstorf), Pia Wittbold (Klein Heidorn), Nico Riggers (Wunstorf) und Oliver Wachholz (Blumenau). Außerdem kandidieren Hans-Jürgen Vogl, Tobias Hildebrand, Cornelia Fricke, Timo Nölke, Bernd Heidorn und Manfred Gröne (alle Wunstorf) sowie Thomas Kliewer (Blumenau) und Philipp Aschendorf (Klein Heidorn).

Erfahrene und neue Gesichter

Die Listenplätze für den Wahlbereich II belegen nach Christiane Schweer für Steinhude, Andreas Lange (Luthe), Heinz Widdel (Mesmerode), Colette Thiemann (Großenheidorn), Karl-Peter Philipps (Kolenfeld), Heinrich Heimberg (Luthe), Cathérine-Neeltje Hartung (Steinhude) und Axel Brockmann (Bokeloh).

Weiterhin kandidieren: Manfred Wenzel (Großenheidorn), Nils Thöldtau (Kolenfeld), Gabriele Schmitz (Luthe), Christian Broer (Steinhude), Tabea Bauch (Idensen), Matthias Mai (Großenheidorn), Marcel Müller-Meißner (Luthe) und Marc Beutler (Steinhude). Auch Petra Eberhardt (Bokeloh), Welf Brandes (Großenheidorn) und Cornelia Vauth (Idensen) stellen sich zur Wahl.

Von Anke Lütjens