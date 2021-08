Wunstorf

Der Ortsrat, der im Alphabet als letzter kommt, ist zugleich der größte im Wunstorfer Stadtgebiet: der für die Kernstadt Wunstorf. Dort ist Ortsbürgermeister Thomas Silbermann (SPD) 2016 in seinem Amt bestätigt worden. Seine Partei stellt noch sechs weitere Mitglieder in dem Gremium. Dem stehen fünf CDU-Mandate gegenüber, jeweils zwei von den Grünen und der AfD sowie ein FDP-Politiker.

Silbermann will Ortsbürgermeister bleiben, außerdem schickt die SPD ins Rennen: Renate Rohde, Sören Thoms, Gerda Mirkovic, Majid Atris, Ronja Sempf, Joaquim Braga, Frauke Meyer-Grosu, Sami Mohtadi, Kirsten Riedel, Niklas Leitzbach, Heike Leitner, Volker Lüdeling, Gudrun Rohe-Kettwich, Malte Süß, Regina Sempf, Rainer Barz, Volker-Klaus Stricker, Thorben Klant, Andreas Grün, Christian Salzwedel und Robert Conrad.

Für die CDU will Ulrike Hansing wieder versuchen, Ortsbürgermeisterin zu werden, auf der Liste folgen Manfred Gröne, Nadine Fricke, Tobias Hildenbrand, Niko Riggers, Hans Jürgen Vogl, Cornelia Fricke, Timo Nölke, Bernd Heidorn und Martin Pavel.

Die Grünen haben Peter Scholz, Alexander Schimpf, Guido Thimian, Sybille Russ und Annegret Dalig nominiert, die AfD Andreas Niepel, Detlev Ulrich Aders sowie Siegfried Heimann und die FDP Klaus-Jürgen Maurer, Dietrich Reuter und Mirco Hillebrand. Außerdem kandidiert Albert Schott allein.

Ortsrat spricht bei vielen zentralen Themen mit

Der Ortsrat spricht naturgemäß bei vielen zentralen Projekten für die ganze Stadt mit. So hat er sich mit den Problemen der Fußgängerzone befasst und mit den neuen Parkregelungen, einschließlich eines neu entstandenen Parkplatzes am Schützenplatz. Bei den Schulen ist der Bau der Evangelischen IGS fertig geworden, und jetzt bekommt das Hölty-Gymnasium mehr Platz.

Außerdem begleitet der Ortsrat mehrere große Wohnbauprojekte wie auf dem Mühlengelände, am Plantagenweg und an der Sudermannstraße sowie am südlichen Rand der Kernstadt, die mehrmals auch mit neuen Kitas verbunden waren. Der Barneplatz wurde neu überplant. Und für das Hallenbad sollen bald grundsätzliche Entscheidungen zu einer Erweiterung fallen.

Von Sven Sokoll