Idensen

Vor der Kommunalwahl wirft die Lokalredaktion einen Blick darauf, was die Wählerinnen und Wähler zu den zehn Ortsräten im Wunstorfer Stadtgebiet wissen müssen. In Idensen ist Rolf Herrmann (SPD) 2016 für fünf weitere Jahre als Ortsbürgermeister wiedergewählt worden. Der Idenser Ortsrat besteht aus fünf Mitgliedern, von denen bisher drei der SPD und zwei der CDU angehören. Herrmann will das Amt verteidigen und kandidiert dafür auf der SPD-Liste vor Christian Bauer, Tom-Luis Hattendorf, Jordan Notholz, Hans-Heiner Tüting und Uwe Wolters.

Bei der CDU verzichtet allerdings Herrmanns bisherige Stelllvertreterin Wiebke Möller auf eine weitere Kandidatur, ebenso wie ihr Fraktionskollege Steffan Stulik. Die Unionsliste führt jetzt Tabea Bauch vor Philipp Helmus und Thomas Kempf an. Allerdings werben auch die Grünen um Stimmen und haben Svenja Barembruch nominiert.

Dorfjubiläum war Höhepunkt

In Idensen haben sich in den vergangenen fünf Jahren noch an vielen Stellen die Aktivitäten der Dorfwerkstatt bemerkbar gemacht -- so ist zum Beispiel eine neue Boulebahn entstanden. Höhepunkt des Dorflebens war die Feier zum 888-jährigen Bestehen 2018. Zuvor wurden die Fresken der Sigwardskirche saniert. Kirchengemeinde und Freundeskreis verfolgen derzeit Pläne für eine weitere Sanierung – dieses Mal soll der Putz im unteren Bereich folgen.

Eine Ulme, die das Dorf zum Jubiläum bekommen hat, verschönert jetzt gemeinsam mit weiteren neuen Bäumen den Friedhof. Während der Corona-Lockdowns hat sich wieder gezeigt, dass in einigen Teilen des Dorfes das Internet noch nicht schnell genug ist. Auch die Nahversorgung ist nicht gut, deshalb nutzen viele Idenser seit März 2020 das Angebot des Bokeloher Dorfladens in der Nachbarschaft.

Von Sven Sokoll