Er war Parteichef der Grünen und führte die Stadtratsfraktion in Wunstorf an – nun tritt Albert Schott als Einzelkandidat an. Sechs Jahre nach seinem Abschied im Streit drängt es ihn zurück in die Kommunalpolitik – weil er sich unter anderem für ein umfassendes Mobilitätskonzept für Wunstorf einsetzen will.