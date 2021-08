Blumenau

Bei der Kommunalwahl am 12. September müssen die Wunstorfer Wählerinnen und Wähler sich auch entscheiden, wer ihre Interessen in den Ortsräten am besten vertritt. In einer Serie informiert die Lokalredaktion darüber, wie die Situation in den zehn unterschiedlichen Ortschaften ist. Den Beginn macht Blumenau, wo Dagmar von Hörsten (CDU) seit 2016 als Nachfolgerin des Grünen Rudolf Speckhan Ortsbürgermeisterin ist. Unter den insgesamt fünf Mandaten hatte ihre Partei ebenso wie die SPD zwei Mandate errungen und die Grünen eines.

Von Hörsten kandidiert jetzt wieder auf dem ersten Platz der CDU-Liste, gefolgt von Bernd Schinke, Oliver Wachholz und Thomas Kliewer. Die SPD hat den bisherigen stellvertretenden Ortsbürgermeister Frank Zülich wieder zu ihrem Spitzenkandidaten gemacht, gefolgt von Michael Hasenbein, Jan-Frerk Mandel und Jens Form. Als dritte Partei haben auch die Grünen eine Kandidatin aufgestellt, und zwar Anya-Diana von Hörsten.

Dorfentwicklung kann Chancen bieten

Zum Bereich des Ortsrates gehört auch das Dorf Liethe. Die Forderung nach besseren Radwegen gehörte in den vergangenen fünf Jahren ebenso zu den Themen des Ortsrates wie die Zukunft der Bahnstrecke und Kürzungen im Busangebot. Eine Initiative will das Gasthaus Blumenau wieder zum Treffpunkt entwickeln, eine Feier zum 700-jährigen Bestehen Blumenaus musste aber zunächst verschoben werden.

Außerdem kam aus dem Ortsrat die Idee, dass Blumenau und Liethe sich gemeinsam mit Luthe und Klein Heidorn für das Dorfentwicklungsprogramm des Landes bewerben sollen, um die Folgen der Nordumgehung bewältigen und nutzen zu können. Bekommt diese Region den Zuschlag, würde das für die nächsten Jahre die Chance geben, viele neue Projekte zu entwickeln.

