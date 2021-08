Wunstorf

Der Bau der Nordumgehung im Verlauf der Bundesstraße 441, der in den nächsten Monaten beginnen soll, wird die Verkehrsströme in Wunstorf kräftig verändern. Wir haben die Parteien deshalb danach gefragt, wie die Politik darauf reagieren muss.

Das sagt die CDU:

„Wir wollen Ampeln konsequent durch Kreisel ersetzen, wann immer dies baulich möglich ist. Wir wollen den Radverkehr attraktiver und sicherer machen und beispielsweise einen ,Radschnellweg‘ auf der Hindenburgstraße einrichten. Wir wollen – trotz der Nordumgehung – unsere Radwege erhalten und ausbauen. In der Innenstadt wollen wir den Parksuchverkehr minimieren und daher ein Parkdeck am Bauamt (Stiftsstraße 8) und auf dem Nordwallparkplatz errichten. So gibt es zentrale Parkplätze, die gut erreichbar sind, was die Innenstadt stärkt.“

Das sagt die SPD:

„Der Bau der Nordumgehung, für die wir uns seit vielen Jahren einsetzen, ist in greifbare Nähe gerückt. Sie wird nicht alle Verkehrsprobleme lösen, aber dafür sorgen, dass insbesondere der Schwerlastverkehr durch die Innenstadt erheblich reduziert wird. Durch die Herabstufung der Bundesstraße, die jetzt mitten durch Wunstorf verläuft, zur Gemeindestraße haben wir die Möglichkeit, eigene Verkehrsplanungen umzusetzen. Wir wollen die Qualität des Straßenraums für alle Verkehrsteilnehmer verbessern und das Radfahren sicherer machen.“

Das sagt die FDP:

„Zunächst erst mal wird es durch die Nordumgehung neben der Verkehrs- auch zu einer deutlichen Lärm-, Feinstaub- und Stickstoffdioxidentlastung kommen, auf die die Bewohnerinnen und Bewohner der Innenstadt seit Jahrzehnten warten. Durch breitere Radwege und verkehrsberuhigte Zonen an der Straße Am Stadtgraben bieten sich dann ganz neue Möglichkeiten zur Entwicklung des Einzelhandels entlang der Südstraße an. Als Ausgleich für die Eingriffe in die Natur ergeben sich Potenziale für neue, erlebbare Umweltschutzprojekte wie die geplante Natur- und Artenschutzstation in Luthe.“

Bei Luthe wird die B 441 künftig einen neuen Verlauf haben. Quelle: Sven Sokoll (Archiv)

Das sagen die Grünen:

„Die Nordumgehung ist nur als Umgehungsstraße für Autos zur Entlastung der Kernstadt geplant. Es fehlen bisher Konzepte zur Entwicklung eines umfassenden Radwegenetzes sowie zur Sicherstellung landwirtschaftlichen und gewerblichen Verkehrs. Zunächst benötigen wir also ein umfassendes Verkehrskonzept für die gesamte Stadt einschließlich aller Ortsteile unter Berücksichtigung der Mobilitätsbedarfe der Bürger*innen und Unternehmen sowie einen Umsetzungsplan. So wird dann zum Beispiel dringend ein Radweg von Liethe nach Luthe benötigt.“

Das sagt die AfD:

„Erst einmal muss die Nordumgehung tatsächlich gebaut werden – bevor nicht der erste Spatenstich erfolgt ist, sind weitergehende Gedanken müßig. Änderungen für Wunstorf ergeben sich aus der Nutzung der Nordumgehung, das heißt, wenn bekannt ist, wie viel Verkehr sich letztlich tatsächlich aus Wunstorf hinaus verlagert. Erst dann kann man über Verkehrsleitsysteme, Geschwindigkeitsbeschränkungen, Wegfall von Ampeln, zusätzliche Kreisverkehre, Einrichtung von verkehrsberuhigten Bereichen, Saisonverkehrsbeschränkungen, Aufstellen von Blitzern und Ähnlichem sinnvoll nachdenken.“

Von Sven Sokoll