Wunstorf

Die Corona-Pandemie zeigt ihre Auswirkungen: Für die Kommunalwahl am 12. September zeichnet sich ein doppelt so hoher Anteil von Briefwählern ab wie vor fünf Jahren. Von den 33.612 Wahlberechtigten hatten bis Dienstagabend 8452 schon Briefwahl beantragt, das sind 25 Prozent. „Das ist ein absoluter Rekord“, sagte Stadtsprecher Alexander Stockum, der auch zum Team der Wahlleitung gehört.

Die Stadtverwaltung hat schon reagiert und die Zahl der Briefwahlvorstände erneut vergrößert. Eigentlich sollten zehn Vorstände statt wie üblich vier reichen, doch nun sind noch drei weitere berufen worden. Denn eigentlich hatten die Experten im Rathaus nur erwartet, dass die Zahl der Briefwähler auch bei der zwei Wochen später folgenden Bundestagswahl moderater auf rund 5000 steigt. Der Anstieg liegt im Trend: Auch in Garbsen hatte die Wahlleitung zum Beispiel einen ähnlichen Anstieg verzeichnet. Viele wollen offenbar vermeiden, mit anderen zusammenkommen zu müssen, wenn sie ihre Stimme abgeben wollen.

Was macht eigentlich der Rat der Stadt? Jede Stadt oder Gemeinde hat einen Rat. In dem Gremium sitzen die sogenannten Ratspolitiker, die die Interessen der Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt vertreten. Für diese Aufgabe werden sie von den Bürgern für fünf Jahre gewählt. Der Rat stimmt in seinen Sitzungen zum Beispiel darüber ab, wo eine neue Straße oder Schule gebaut oder wie viel Geld in Bibliotheken investiert werden soll. Der Rat kümmert sich somit um alle Selbstverwaltungsangelegenheiten der Stadt oder Gemeinde. Dazu gehören zum Beispiel auch die Wasserversorgung und Kanalisation. Für die verschiedenen Themen gibt es Arbeitsgruppen – die sogenannten Fachausschüsse wie den Bauausschuss, Haushaltsausschuss oder Sozialausschuss. In den Ausschüssen diskutieren die Experten eines Themas aus verschiedenen Parteien miteinander. Der Finanzausschuss ist zum Beispiel damit beauftragt, den Haushalt der Stadt zu planen und zu beraten, ob die Gewerbe- oder Grundsteuer angehoben oder gesenkt werden soll. Im Kulturausschuss geht es hingegen um die Förderung von Kunst und Wissenschaft sowie über Angelegenheiten der Volkshochschule. Lesen Sie hier mehr zum Thema

Onlineanträge nur noch für die zweite Wahl

Das Onlineverfahren in Wunstorf war dieses Mal auch mit einem QR-Code sehr unkompliziert geworden. Für die Kommunalwahl nimmt die Stadt online jetzt aber keine Anträge mehr entgegen, wohl aber für die Bundestagswahl. Wer jetzt noch Briefwahl für die Kommunalwahl beantragen will, muss das bis spätestens Freitag, 13 Uhr, persönlich im Rathaus beantragen. Sonst wäre nicht mehr sicher, dass die Post rechtzeitig ankommt.

Um das Auszählen zu beschleunigen, hatte die Stadt auch bei den örtlichen Wahllokalen die Zahl deutlich nach oben geschraubt, und zwar von 29 auf 54. „Wir müssen sehen, ob dort nun tatsächlich weniger Wähler kommen, oder ob die Wahlbeteiligung vielleicht auch insgesamt steigt“, sagte Stockum. Außerdem wurde die Zahl der unterschiedlichen Standorte reduziert, um die Logistik im Hintergrund einfacher zu gestalten. So bündelt sich nun viel in den Schulen. Die Wahlvorstände sind bei Schulungen schon auf ihre Aufgabe vorbereitet worden.

Das Rathaus ist am Sonntagabend für die Öffentlichkeit nicht geöffnet. Wer Informationen über die Wahlergebnisse lesen will, findet den Zugang prominent auf der Startseite von www.wunstorf.de.  Und unsere Lokalredaktion wird am Abend online berichten.

Von Sven Sokoll