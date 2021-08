Wunstorf

Einkaufen über das Internet macht dem Handel in Wunstorfs Innenstadt das Überleben schwer. Die Corona-Pandemie bedeutet für viele Geschäfte an der Fußgängerzone zusätzlich erhebliche Einbußen. Der Handel wandelt sich. Grundproblem bleibt die Südstraße, weil Kundenparkplätze fehlen. Passt der Mix aus Einzelhandel und Dienstleistungen noch? Offenbar nicht, denn viele Wunstorfer bedauern, dass das Leben in der Zone erlischt, sobald die Geschäfte geschlossen haben. Wie wollen Parteien das Leben in der Innenstadt stützen? Lesen Sie hier die Antworten.

Das sagt die CDU:

„Die Landesregierung stellt zur Stärkung der Innenstädte Fördermittel zur Verfügung. Für Wunstorf kann das bis zu eine Million Euro bedeuten. Im Bauausschuss wurde parteiübergreifend ein Sechs-Punkte-Programm zur Entwicklung der Wunstorfer Innenstadt beschlossen. Die CDU begrüßt diese Projekte, die nun zu konkretisieren sind. Weitere Ansatzpunkte müssen entwickelt werden. Dazu wird ein Runder Tisch Innenstadt, in dem auch Vertreter der Werbegemeinschaft, des Kulturrings und der Wohnwirtschaft teilnehmen, kurzfristig seine Arbeit aufnehmen.“

Das sagt die SPD:

„Die Innenstadt ist die Herzkammer von Wunstorf. Damit sie gestärkt aus der Corona-Krise hervorgeht, soll sie ein Erlebnisraum werden: von der reinen Einkaufsmeile hin zu einer Zone für Austausch, Kommunikation und Erleben. Natürlich wollen wir den Einzelhandel stärken, aber ergänzt um weitere Angebote: mehr Kultur und Veranstaltungen, mehr Raum für Jugendliche und ein besserer Mix aus Einzelhandel, Gastronomie, Handwerk, Vereinen und Wohnen. Erreichen wollen wir das im Dialog mit den Beteiligten. Wir können uns auch ein eigenes City-Management vorstellen.“

Wirtschaftsförderer Uwe Schwamm, hier in der Nordstraße, beobachtet seit Jahren die Entwicklung der Innenstadt. Quelle: Rita Nandy (Archiv)

Das sagt die FDP:

„Die Aufenthaltsqualität der Innenstadt muss durch neue und nachhaltige Konzepte erhöht werden. Wir fordern eine Werbeoffensive für den städtischen Einzelhandel und wollen Pilotprojekte zur Lieferung von Waren an die Innenstadtläden initiieren, wie z.B. die Entwicklung von City-Apps, mit denen Einkauf und Lieferung vor die Haustür ermöglicht werden. Die Einrichtung eines Gemeinschaftsbüros für flexibles Arbeiten (Coworking Spaces) belebt die Innenstadt auch außerhalb der Ladenöffnungszeiten. Davon profitieren dann auch der Einzelhandel und die Gastronomie.“

Das sagen die Grünen:

„Wir streben eine Innenstadt mit einer hohen Aufenthaltsqualität durch eine Mischstruktur aus Arbeiten, Wohnen und Kultur an. Im Dialog mit Geschäftsleuten, Anwohnenden und weiteren Anliegern wollen wir ein Innenstadtkonzept entwickeln mit dem Ziel, die unterschiedlichen Interessen zur Stärkung der Innenstadt zu verbinden, sodass sie nachhaltig lebendig ist. Hierzu gehört ein Verkehrskonzept, das alle Verkehrsteilnehmenden gleichberechtigt berücksichtigt und sicherstellt, dass Kunden die Geschäfte und Anwohner ihre Wohnungen gut erreichen können.“

In Sachen Kunst, Historie und Flair muss sich Wunstorfs Fußgängerzone nicht verstecken: Vor der Kulisse der Stadtkirche prudelt der Säulenbrunnen. Quelle: Tugendheim (Archiv)

Das sagt die AfD:

„Die Verweildauer der Besucher ist ausschlaggebend für das Gewerbe. Somit ist stressfreies Einkaufen für die Erwachsenen notwendig. Es müssen daher weitere Spielgeräte für Kinder in der Fußgängerzone aufgebaut werden: in der Südstraße, am westlichen Ende der Langen Straße und auf der Nordstraße. Bereits vor vier Jahren hat der Ortsrat dazu einstimmig Vorschläge bei der Verwaltung eingereicht. Davon wurde bisher nichts umgesetzt; Hoffnung gibt uns der interfraktionelle Runde Tisch Innenstadt, der diese Themen behandeln wird.“

