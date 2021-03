Wunstorf

Die Grünen gehen im Superwahljahr coronabedingt neue Wege. Erstmals ist das Parteiprogramm für Wunstorf rein auf digitalem Weg entstanden. 22 Mitglieder, aber auch Personen ohne Parteibuch, haben sich an der Arbeit beteiligt.

Der Vorstand verständigte sich im Januar zunächst auf fünf Kernpunkte. Sie decken alle Bereiche von Klimaschutz über Soziales, Familie und Kultur bis Wirtschaft ab. Die Ausarbeitung folgte anschließend in Kleingruppen. Auf zwei rund dreistündigen Klausurtagungen standen die Entwürfe schließlich zur Diskussion. „Es ist ein breit aufgestelltes Parteiprogramm entstanden“, sagt Dustin Meschenmoser, Parteichef der Wunstorfer Grünen.

Mitglieder treffen sich am 20. März digital

Ein Redaktionsteam verfasst nun die endgültige Version. Zur digitalen Versammlung am Sonnabend, 20. März, soll sie den Mitgliedern präsentiert werden. Auf der Tagesordnung stehen dann auch die Wahl eines Bürgermeisterkandidaten sowie eines Nachfolgers für den zweiten Parteivorsitzenden Sebastian Gercken.

Bei den Grünen, das ist nicht weiter verwunderlich, steht der Klima- und Artenschutz an erster Stelle. Fotovoltaik auf städtischen Gebäuden, eine klimaneutrale Stadt und der Ausbau der Elektromobilität gehören zu den Kernforderungen der Partei.

Radschnellweg zwischen Bahnhof und Steinhude?

Auch der schon lange geplante Runde Tisch Radverkehr solle schnellstmöglich seine Arbeit aufnehmen. Die Stadt habe endlich die Einladungen zur Auftaktveranstaltung verschickt, sagte Meschenmoser. Geht es nach dem Willen seiner Partei, sollen die Wunstorfer Ortsteile künftig besser mit dem Fahrrad erreichbar sein und ein Radschnellweg den Bahnhof mit Steinhude verbinden. Handlungsbedarf sehen die Grünen auch in der Verwaltung. Dort sollte durch ein zentrales Controlling geschaut werden, was für Abläufe sich verbessern lassen.

Ebenso soll die Innenstadt schöner, grüner und somit attraktiver werden. Davon könne der lokale Handel profitieren, glauben die Grünen. Ebenso wie von Veranstaltungen in der Fußgängerzone. Damit möchte die Partei den durch die Corona-Pandemie arg gebeutelten Kulturschaffenden wieder auf die Beine helfen.

Grüne wollen Wahlplakate aufstellen

Die Grünen müssen coronabedingt auch ihren Wahlkampf verändern. Sie planen, mehrere großformatige Wahlplakate aufzustellen. Bisher hatte die Partei aus Umweltgründen auf diese Art des Stimmenfangs verzichtet. Zudem wollen sie in den sozialen Medien über ihr Programm informieren.

Wunstorf Parteichef Meschenmoser musste unterdessen am Dienstag bei der Wahl des Bundestagskandidaten für den Wahlkreis 43 eine Niederlage hinnehmen. Er unterlag seinem Herausforderer Jens Palandt aus Burgdorf bei der Aufstellungsversammlung mit 47 zu 53 Stimmen.

Digitale Wahlparty am 14. März

Grund zum Jubeln dürften alle Parteimitglieder voraussichtlich am Sonntag, 14. März, haben. Laut Umfragen liegen die Grünen bei der Landtagswahl in Baden-Württemberg vorn. Der Wunstorfer Ortsverein möchten die Stimmauszählung bei einer virtuellen Wahlparty gemeinsam verfolgen. Wer ab 17 Uhr dabei sein möchte, kann sich per E-Mail an info@gruene-wunstorf.com anmelden.

Von Rita Nandy