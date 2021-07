Wunstorf

Zur Kommunalwahl am 12. September in Wunstorf sind Kandidaten aus sechs Parteien und zwei Einzelbewerber zugelassen. Das hat der Gemeindewahlausschuss am Mittwoch nach Prüfung aller Kandidaten entschieden.

Zur Bürgermeisterwahl bleibt es bei den drei bekannten Kandidaten Frank Kettner-Nikolaus (Grüne), Carsten Piellusch (SPD) und Martin Pavel (CDU). Der Steinhuder Gastronom Peter Hoedt hatte seine Kandidatur zurückgezogen.

119 Frauen und Männer bewerben sich für den Rat

Für den Rat der Stadt sind neben dem Sitz des Bürgermeisters 40 Mandate zu vergeben. 119 Frauen und Männer bewerben sich. Die SPD hat in den beiden Wahlbereichen zusammen 42 Kandidaten aufgestellt. Die CDU konnte 39 Plätze mit Kandidaten besetzen. Für die Grünen treten 20 Bewerber an, für die FDP sind es elf. Bei der AfD stehen fünf Kandidaten in der Liste. Für die Piratenpartei Niedersachsen ist Olaf Engel als einziger Kandidat benannt. Das ehemalige Mitglied der Grünen, Albert Schott, bewirbt sich unabhängig von einer Partei um ein Mandat im Rat der Stadt. Einige Bewerber für den Rat der Stadt kandidieren außerdem für einen der zehn Ortsräte.

Grüne sind fast überall vertreten

Am 12. September werden außerdem die 76 Mitglieder der zehn Ortsräte neu gewählt. Es ist den Parteien gelungen, insgesamt 172 Bewerber zu gewinnen. Den größten Anteil stellen die 81 SPD-Kandidaten. Allein für den Ortsrat Kernstadt Wunstorf sind 22 SPD-Politiker benannt. Die CDU konnte 51 Bewerber gewinnen. Die Liste für den Ortsrat der Kernstadt ist mit zehn Frauen und Männern am besten besetzt. Zwei Kandidaten hat die CDU für den Ortsrat Klein Heidorn benannt.

Die Grünen treten für fast alle Ortsräte an, nur die Liste für Kolenfeld ist unbesetzt. Die Partei schickt für die Ortsräte zusammen 23 Bewerberinnen und Bewerber ins Rennen. Die FDP tritt für die Ortsräte Kernstadt (3), Großenheidorn (2), Steinhude (2) sowie Klein Heidorn, Kolenfeld und Luthe mit je einem Kandidaten an. Der ehemalige FDP-Ratsherr Thorben Rump kandidiert als Einzelbewerber für den Ortsrat Steinhude. Der ehemalige Ratsherr der Grünen, Albert Schott, kandidiert zusätzlich zum Rat auch als Einzelbewerber für den Ortsrat der Kernstadt. Die AfD hat fünf Kandidaten benannt.

Die Chance, eine Kandidatur anzumelden, endete am 26. Juli. Die Listen sind geschlossen. Die Stadtverwaltung veröffentlicht jetzt alle Namen in einer amtlichen Bekanntmachung.

