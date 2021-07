Wunstorf/Luthe

Was zieht Frauen und Männer in die Kommunalpolitik, die vorher nie kandidiert haben? Zur Kommunalwahl in Wunstorf haben sich einige Personen gemeldet, die es wagen wollen und sich um ein Mandat bewerben. In einer kleinen Reihe stellen wir Ihnen solche Neulinge vor. Heute geht es um Nadine Kohrs. Die 45-Jährige bewirbt sich für die SPD um einen Sitz im Ortsrat Luthe und im Rat der Stadt.

Kohrs schafft Dorfgespräche im Onlineformat

Unabhängig von einem Mandat hat Kohrs Neues geschaffen: Sie ist mit ihrem „Dorfgespräch Luthe“ seit Anfang Mai online auf Sendung. Den Auftakt machte Ortsbürgermeister Rolf Hoch. Mittlerweile hat sie auch mit Jan Schiffers vom Angelsportverein Luthe, Bestatterin Anja Dellenbusch und dem Jugendbürgermeister Xander Brockmann sowie Jugendparlamentsmitglied Rieke Trebeljahr geplaudert. Sie freut sich über weitere Vorschläge für Interviewpartner oder Themen per E-Mail an dorfgespraech.luthe@gmx.de. In regelmäßigen Abständen bittet sie Daniela Helbsing zum Podcast-Gespräch. Die Dorfgespräche sind auf Youtube und der Internetseite der SPD Luthe auf www.spd-luthe.de zu sehen.

Informationsfrühstück war ein Auslöser

Helbsing hat die 45-Jährige darin bestärkt, für den Ortsrat Luthe und den Stadtrat zu kandidieren. Gemeinsam besuchten die Lutherinnen das SPD-Informationsfrühstück „Ich stelle mich zur Wahl!? – Nachbarschaft gestalten“. Anschließend stand für beide fest, dass sie sich politisch engagieren wollen. Ihr Beispiel zeigt, dass auch Politikneulinge eine Chance auf vordere Listenplätze haben: Kohrs steht auf Platz zwei der SPD-Liste für den Ortsrat Luthe. Helbsing zählt zum Team für den Rat der Stadt im Wahlbezirk zwei und hat ebenfalls Platz zwei inne. Zu ihrem Wahlbereich gehören die Ortsteile Bokeloh, Großenheidorn, Idensen, Kolenfeld, Luthe, Mesmerode und Steinhude.

Jugendliche sollen Wünsche äußern

Gemeinsam entwickeln sie erste Ideen für Luthe. Dazu gehört ein Repair-Café. Was ihrer Ansicht nach im Dorf fehlt, ist eine überdachte Aufenthaltsmöglichkeit für Jugendliche. Kohrs will allerdings, dass die jungen Leute ihre Wünsche äußern. Es macht sie wütend, wenn Erwachsene über Jugendliche reden und nicht mit ihnen. „Ich habe das Gefühl, dass Jugendliche gar nicht gewohnt sind, dass man sie ernst nimmt“, sagt die Mutter von Kindern im Alter von 17 und 14 Jahren.

Barsinghäuserin wohnt seit 1994 in Luthe

Kohrs ist „berufsbedingt“ 2017 in die SPD eingetreten. Die gebürtige Barsinghäuserin arbeitet als Büroleiterin für die Landtagsabgeordnete Claudia Schüßler. Zuvor war die Rechtsanwalts- und Notariatsfachangestellte zehn Jahre lang in Schüßlers Kanzlei in Wunstorf tätig. Ihre berufliche Laufbahn startete sie bei den Rechtsanwälten Gresel und Muff. Kohrs lebt seit 1994 in Luthe.

Menschen zum Mitmachen auffordern

Vor zwei Jahren gründete sie den Frauenstammtisch „Weiberkram“ der evangelischen Kirchengemeinde. „Ich bin sozial, christlich und grün“, sagt Kohrs über sich selbst. Mit ihrem politischen Engagement will sie das Miteinander im Ort fördern, Menschen zum Nachdenken und Mitmachen bewegen. Niemand soll sagen: „Ach, das wird sowieso nichts.“

Von Rita Nandy