Was soll mit dem ehemaligen Gasthaus Blumenau entstehen? Vor der Kommunalwahl in Wunstorf wollen die Leser Edelgard Arnds-Marei und Hajo Arnds von den Parteien wissen: „Das ehemalige Gasthaus Blumenau steht seit Jahren leer, der Eigentümer unternimmt nichts, um das denkmalgeschützte mehr als 350 Jahre alte Gebäude vor weiterem Verfall zu bewahren. Welche Maßnahmen wollen die Kandidatinnen und Kandidaten für den Ortsrat Blumenau und den Stadtrat Wunstorf für den Erhalt des ehemaligen Gasthauses Blumenau ergreifen, um das Gebäude als Dorfgemeinschaftshaus der Bevölkerung und den Vereinen für kulturelle Anliegen zur Verfügung zu stellen und die Wiese davor als Dorfplatz auszubauen?“

Das sagt die CDU:

„Hier bahnt sich aus unserer Sicht eine Lösung im Sinne aller Beteiligten an, obgleich die Sachlage – auch und gerade im nachbarschaftlichen Umfeld – nicht trivial ist. Ziel sollte aber sein, dass das Gasthaus Blumenau durch einen Investor unter Denkmalschutzgesichtspunkten bestmöglich weiterentwickelt wird – übrigens auch im Sinne der Dorfgemeinschaft. Wir könnten uns an dieser Stelle auch einen ,Multifunktionsraum’ sehr gut vorstellen, der von allen interessierten Nutzergruppen vor Ort verschiedentlich genutzt werden könnte.“

Das sagt die SPD:

„Alte denkmalgeschützte Gebäude zu erhalten, ist ein wichtiges Ziel. Wenn sich ein privater Investor dafür findet, werden wir das unterstützen. Bisher hat der private Eigentümer allerdings keine Angaben für eine weitere Nutzung als Dorfgemeinschaftshaus gemacht. Einen Kauf, die Sanierung des Gebäudes und die dauerhafte Trägerschaft durch die Stadt Wunstorf lehnen wir ab. In dem Nutzungskonzept der Initiative KRuG aus dem Jahr 2018 wurde nicht hinreichend dargelegt, wie eine Finanzierung erfolgen könnte, außer Förderanträge zu stellen.“

Eine Initiative bemüht sich darum, das Gasthaus Blumenau wieder nutzen zu können. Quelle: Kathrin Götze (Archiv)

Das sagt die FDP:

„Für den Erhalt des ehemaligen Gasthauses in Blumenau ist es erforderlich, dass der Verein KRuG einen Kosten- und Finanzierungsplan nicht nur für den Erhalt des Gebäudes, sondern auch für die konkrete Nutzung als ,Kultur-Gast-Haus’ vorlegt. Die Klärung der Frage nach der Finanzierung der laufenden Kosten für einen Kulturbetrieb an dieser Stelle ist der Knackpunkt für den Erhalt des Gebäudes. Gemeinsam mit dem Amt für regionale Landesentwicklung sollte geprüft werden, ob das Projekt über das Dorfentwicklungsprogramm Niedersachsen gefördert werden kann.“

Das sagen die Grünen:

„Wir begrüßen und unterstützen Initiativen, die Gemeinschaft und Kultur fördern. Individuelle Entfaltung und gemeinsames Erleben sind wichtige Pfeiler des dörflichen Lebens. Im konkreten Fall des Gasthauses Blumenau ist zu befürchten, dass die Investitionskosten so hoch sind, dass die Verhältnismäßigkeit nicht gewahrt wird. Unseren Beitrag sehen wir darin, den Eigentümer darin zu unterstützen, Fördergelder zu beantragen, um so das Gebäude in einem besseren Zustand zu erhalten und nutzbar zu machen. Für Nutzungskonzepte stehen wir beratend zur Verfügung.“

Das sagt die AfD:

„Die Stadt sollte sich bei diesem Vorhaben – außer bei baugesetzlich erforderlichen Vorgaben – heraushalten und dieses privaten Initiativen überlassen. Kulturelle Veranstaltungsstätten gibt es bereits in Wunstorf. Eine eigene ist für Blumenau/Liethe unserer Meinung nach nicht erforderlich. Zudem kann diese sehr wahrscheinlich nicht kostendeckend betrieben werden. Den Kauf der Immobilie durch die Stadt und/oder Zuschüsse von der Stadt für den etwaigen laufenden Betrieb lehnen wir ab. Bei der Werbung für Spenden helfen wir jedoch gerne.“

Von Sven Sokoll