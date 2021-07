Wunstorf

Am 12. September treffen die Wählerinnen und Wähler die Entscheidung, wer in Wunstorf künftig an der Stadtspitze stehen soll und wer sie im Rat und in den Ortsräten vertreten soll. Wie bei früheren Wahlen will die Lokalredaktion dabei helfen, indem sie den antretenden Parteien Fragen zu unterschiedlichen Wunstorfer Themen stellt. Die Parteien antworten darauf, und wir veröffentlichen dann pro Ausgabe einen Überblick jeweils zu einer Frage.

Die Leserinnen und Leser können der Redaktion schreiben, welche Frage sie gern beantwortet hätten. Fragen nehmen wir bis Dienstag, 20. Juli, per E-Mail an die Adresse wunstorf@haz.de oder unter Telefon (05031) 77 90 12 entgegen. Die Parteien bekommen dann den Fragenkatalog. Die Antworten veröffentlichen wir voraussichtlich ab Mitte August.

Von Sven Sokoll