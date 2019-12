Wunstorf

Bei einem Konzert am Sonnabend, 28. Dezember, ab 20 Uhr in Küsters Hof, Hindenburgstraße 29b, präsentiert die Coverband Die Lights ihre Leidenschaft für Classic Rock. Das Repertoire der hannoverschen Band umfasst Rock-Klassiker aus den Siebziger- bis Neunzigerjahren, unter anderem mit Stücken von Eric Clapton, den Dire Straits, Bon Jovi und Fury in the Slaughterhouse, aber auch Bryan Adams, Van Halen oder Manfred Mann.

So beweist die Gruppe ihre große musikalische Bandbreite. Das Ensemble mit heute sechs Mitgliedern ist aus der Gruppe Camelot hervorgegangen, die 1983 gegründet wurde. Mehr über die Band ist auf www.die-lights.de zu lesen.

Tickets zum Preis von 9,90 Euro sind über www.kuesters-hof.de zu erwerben oder in der HAZ/NP-Geschäftsstelle an der Mittelstraße. Der Einlass beginnt um 18 Uhr.

Von Sven Sokoll