Bad Nenndorf

Der Sänger und Songwriter Johnny Cash war mit weltweit einer Milliarde verkaufter Tonträger einer der erfolgreichsten Musiker aller Zeiten. Seit einigen Jahren nun schon hat es sich die Gruppe Cashbags zur Aufgabe gemacht, die Musik der Country-Legende wiederaufleben zu lassen. Nun ist sie am Freitag, 14. Februar, in Bad Nenndorf zu erleben.

Sie repräsentieren die Musik

Der US-Sänger Robert Tyson verkörpert den 2003 verstorbenen Johnny Cash und sieht dem Original sehr ähnlich. Gemeinsam mit der Band kopiert er aber nicht einfach, sondern entwickelt durchaus einen eigenen Stil. Zu erleben ist er in dem Programm „Hello we’re the Cashbags – the Johnny Cash Show“. Im Pressetext heißt es dazu: „Fans dieser Musik und dieser Epoche müssen das erlebt haben.“

Der Dresdner Musiker Stephan Ckoehler hat die Show konzipiert und sich dabei sehr bemüht, dass die Details stimmen. Dabei orientiert er sich hauptsächlich am Klang-, Erscheinungs- und Bühnenbild der berühmten Auftritte Cashs im San-Quentin-Gefängnis, Kalifornien, im Jahr 1969. Dabei ist seinerzeit das Livealbum „At San Quentin“ entstanden.

Auch Akustikteil gehört zum Programm

Ckoehler steht auch gemeinsam mit Brenny Brenner und Tobias Fuchs auf der Bühne als Teil von Cashs Band The Tennessee Three. Außerdem verkörpert Valeska Kunath aus Coburg die Ehefrau June Carter Cash, und Josh Angus aus Australien ist als Carl Perkins zu sehen, der mit seinen „Blue Suede Shoes“ seinerzeit den Rockabilly groß gemacht hat.

Die Musiker spielen unter anderem Klassiker wie „I Walk the Line“, „Ring of Fire“ und „Hurt“. Sie greifen in einem Abschnitt aber auch zu Akustikinstrumenten und geben damit einen Eindruck von Cashs Spätwerk unter dem Titel „American Recordings“.

Mehr als 500.000 Fans haben die Cashbags erlebt

Die zweistündige Show der Cashbags beginnt um 20 Uhr in der Wandelhalle in Bad Nenndorf. Die international besetzte Band ist mit ihren Programmen schon seit zehn Jahren „im Auftrag des Man in Black“ unterwegs, wie es in ihrem Pressetext heißt. So begeisterte sie bei unzähligen Shows schon mehr als 500.000 Fans in ganz Europa.

Bei Fragen können sich Interessierte an die Infohotline (0531) 346372 wenden. Karten sind an allen öffentlichen Verkaufsstellen erhältlich, unter anderem bei allen HAZ/NP- Geschäftsstellen sowie auf www.paulis.de. Sie kosten 28 Euro. Über die Show ist mehr auf www.atributetojohnnycash.com zu lesen.

Von Paul Rogner