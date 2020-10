Wusntorf

Erntedank, Zirkus und Kunst: Für die Wochenendplanung stehen verschiedene Veranstaltungen auf dem Programm. Das uns mehr ist von Freitag bis Sonntag, 2. bis 5. Oktober, in Wunstorf los.

Freitag: Naturerlebnisbad Luthe ist ein letztes Mal geöffnet

Zum Schwimmen und Plantschen lädt das Naturerlebnisbad Luthe, An der Böhmerke, letztmalig für Freitag, 14 bis 20 Uhr, ein. Je nach Wetterlage kann es aber auch abends bereits früher den Badebetrieb beenden. Informationen sind am Freitag unter Telefon (0 50 31) 69 49 36 erhältlich. Am Sonnabend schließt das Bad bis zum Frühjahr 2021. Die übliche Helferfeier muss am Sonnabend coronabedingt ausfallen.

Freitag und Sonnabend: Ausstellung in der Stadtkirche

Die Ausstellung „Umbruch Ost – Lebenswelten im Wandel“ in der Wunstorfer Stadtkirche beleuchtet die Geschichte der deutschen Einheit. Im Zentrum der Schau stehen die Umbrucherfahrungen der Ostdeutschen, deren Lebenswelten sich mit der Wiedervereinigung grundlegend veränderten. Stadtarchivar Klaus Fesche organisiert die Präsentation in Kooperation mit dem Forum Stadtkirche und der Stiftskirchengemeinde. Die Ausstellung wird bis zum 16. Oktober gezeigt. Öffnungszeiten sind dienstags, mittwochs, donnerstags und freitags von 15 bis 17 Uhr, freitags zusätzlich von 10 bis 12 Uhr sowie am Sonnabend, 3. Oktober von 15 bis 18 Uhr.

Freitag: Landfrauen treffen sich zum Klönen

Der Landfrauenverein Rehren-Idensen startet am Freitag sein Veranstaltungsprogramm. Nach der coronabedingten Pause gibt es beim Kaffee sicherlich allerhand zu erzählen. Bei selbstgebackenem Kuchen und Kaffee unterm Apfelbaum am Osterfeuerplatz in Idensen können sich ab 16 Uhr die Teilnehmer ihre Gedanken über die Verschwendung von Lebensmitteln austauschen. Die Teilnahme ist kostenlos. Stefanie Friedrich bittet um Anmeldung unter (0 57 23) 8 11 10.

Freitag bis Sonntag: Zirkus Belly gastiert auf dem Festplatz

Clowns und Entfesselungskünstler, Drahtseiltänzer und Pferdedresseure – der Zirkus Belly ist wieder auf Tournee und gastiert ab Freitag auf dem Festplatz In den Ellern. Zur Premiere hebt sich der Vorhang am 2. Oktober um 17 Uhr. Ermäßigten Eintritt (10 Euro, 15 Euro für Logenplätze) gewährt der Zirkus zu dieser Vorstellung. „Mange frei“ heißt es dann noch am Sonnabend, 15 und 19 Uhr, sowie Sonntag, 11 und 15 Uhr. Tickets gibt es unter Telefon (01 75) 4 14 46 44.

Freitag bis Sonntag: Kunstscheune zeigt „Abstraktes und Meer“

Zu einer künstlerischen Reise ans Meer laden der Verkehrsverein Steinhuder Meer und die Steinhuder Tourismus GmbH ein. Die Künstlerinnen Dorit Drexler und Käthe Thielke präsentieren von Freitag bis Sonntag ihre Malereien unter dem Titel „Abstraktes und Meer“ in der Kunstscheune. Sie ist am Freitag zwischen 14 und 18 Uhr sowie am Wochenende, 11 bis 18 Uhr, geöffnet. Der Eintritt ist frei.

Freitag bis Sonntag: Fischer- und Webermuseum präsentiert Quilts

Die Patchwork-Gilde Deutschland hat wieder eine Quilts-Ausstellung im Fischer- und Webermuseum in Steinhude eröffnet. Neben abstrakten Mustern ist dieses Jahr bei der Sonderausstellung „Tradition und Moderne“ auch ein Beethoven-Porträt dabei. Das Museum, Neuer Winkel 8, ist am Freitag und Sonnabend von 13 bis 17 Uhr sowie am Sonntag von 11 bis 17 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet 5 Euro für Erwachsene, 2 Euro für Kinder.

Sonntag: Katholische Kirchen feiern Erntedank

Die katholische Pfarrgemeinde St. Bonifatius feiert am Sonntag eine Heilige Messe zum Erntedank. Sie beginnt um 10.30 Uhr im Garten der Wohnanlage, Barnestraße 93. Sitzgelegenheiten müssen mitgebracht werden. Spenden für den Erntedank-Altar können am Freitag und Sonnabend, bis 16 Uhr, in der Kirche an der Hindenburgstraße abgegeben werden. Bei Regen findet dort der Gottesdienst statt. Die Steinhuder St. Hedwig-Gemeinde, Schlesierweg, trifft sich am Sonntag, 9 Uhr, zu einer Wortgottesfeier.

Sonntag: Posaunenchor trägt zum Gottesdienst bei

Der Posaunenchor Steinhuder Meer übernimmt am Sonntag die musikalische Gestaltung des Erntedankgottesdienstes der evangelischen Kirchengemeinde Steinhude. Der Open-Air-Gottesdient auf der Küsterhauswiese, gegenüber der Petruskirche, Am Anger, beginnt um 10 Uhr. Die Organisatoren bitten die Teilnehmer Sitzkissen und bei nassem Wetter auch einen Schirm mitzubringen. Die Veranstaltung findet auch bei Regen statt.

Sonntag: Stiftshügel wird zum Entdeckerpfad

Jeder ist eingeladen, den Entdeckerpfad auf Wunstorfs Stiftshügel zu nutzen. Schöpfung, Natur und Umwelt sind die Themen an den interaktiven Stationen, die ab dem 4. Oktober genutzt werden können. Von Guerilla Gardening bis zum Körpergebet hält der Entdeckerpfad der Wunstorfer Stiftskirchengemeinde viele spannende Aktionen vor. Eröffnet wird er am Sonntag, 11 Uhr, mit einer Stehandacht und anschließendem Kirchenkaffee auf dem Stiftshügel. 29 Stationen hat der Entdeckerpfad und kann bis zur Dämmerung genutzt werden.

Sonntag: Facebookgruppe sammelt Müll auf der Badeinsel

Die Badesaison am Steinhuder Meer ist vorbei. Den achtlos zurückgelassenen Müll sammeln Mitglieder der Facebookgruppe „Wir sind Wunstorf – Gemeinsam sind wir stark“ am Sonntag auf. Sie treffen sich um 14 Uhr auf dem Parkplatz vor der Badeinsel. Die Müllsammler müssen Piekser und Greifer mitbringen. Handschuhe, Müllsäcke und Desinfektionsmittel stellen die Organisatoren. Sie freuen sich über weitere Mitstreiter ihrer einstündigen Aktion.

