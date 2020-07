Hannover

Sie tragen Namen wie Orange Russian 117, Schwarze Ananas, Ruthje, Paul Robson oder Roter Heinz. Sie sind birnenförmig oder apfelrund, faustdick oder murmelgroß, gerippt, schorfig, aalglatt oder verwachsen, sie sind orangerot wie Bernstein, grünschillernd wie polierte Jade, rot wie Rubine oder schimmern geheimnisvoll wie dunkelviolette Opale. Die Rede ist von den Tomatensorten von Gisela Richert. Sie präsentiert die Früchte in einer blauen Plastikbox, die wie eine Schmuckschatulle wirkt. Behutsam gebettet liegen die Tomaten auf drei Schichten Luftpolsterfolie, damit die Kostbarkeiten keinen Schaden nehmen – es sind schließlich die ersten Früchte der diesjährigen Ernte, damit muss man sorgsam umgehen. Denkt der Besucher zumindest. Doch dann geht alles ganz schnell. Richert zückt ihr Klappmesser. Die Klinge fährt herab. Schnitt links, Schnitt rechts. Tomaten tot. Verkostung.

Mehr schwarz als rot: Die Sorte Black Russian. Quelle: SSamantha Franson

Anzeige

Inmitten mannshoher Stauden

Mit Jacke und Gummistiefeln sitzt Gisela Richert an diesem Julivormittag vor ihren Gewächshäusern in Wunstorf-Kolenfeld. Vögel zwitschern, ein Zitronenfalter flattert umher. Die Wiesen blühen, und in der Luft liegt der grasgrüne Duft unzähliger mannshoher Tomatenstauden, der aus den offenen Türen der Gewächshäuser herausweht. Wie kommt man zu diesem Kleinod? Die 55-Jährige, die in Hannover-Vinnhorst wohnt, zuckt mit den Schultern. Sie habe einmal Gärtnerin gelernt und in Hannover Gartenbau studiert, erzählt sie. Wegen schlechter Berufsaussichten folgten Zusatzausbildungen. Sie arbeitete in Schulen als Ausbildungsbegleiterin, in einer Jugendwerkstatt in Garbsen oder beim Landesverband Gartenbau. Bürojobs. Es brauchte vier Bandscheibenvorfälle, bis sie erkannte, dass Sitzen nicht ihrem Naturell entspricht. Also übernahm sie 2013 zwei Gewächshäuser und machte sich mit dem Anbau von Tomaten selbstständig.

Weitere HAZ+ Artikel

Fleischig und saftig: Das Französische Ochsenherz. Quelle: Samantha Franson

„Zucchini mag ich nicht“

Und warum Tomaten und nicht etwa Zucchini? „Zucchini mag ich nicht“, sagt Richert. Kartoffeln? „Braucht mehr Platz.“ Kürbisse? „Habe ich im Garten zu Hause.“ Bohnen? „Vertrag ich nicht.“ Also Tomaten. Und hierbei kultiviert Richert alles andere als Stangenware. 65 bis 70 Sorten hat sie jedes Jahr im Angebot. „Beim Bundessortenamt sind 500 Tomatensorten gelistet, aber angeblich gibt es mehr als 15.000 Sorten rund um den Globus.“ Eines aber haben alle gemeinsam: Tomaten (aus botanischer Sicht eine Frucht und kein Gemüse) sind hierzulande nicht heimisch. Sie stammen ursprünglich aus Süd- und Mittelamerika. Da sie in ihren grünen Pflanzenteilen das giftige Alkaloid Solanin enthalten, wurden sie in Europa anfänglich auch nur als Zierpflanze angebaut. Ihre früheste Erwähnung soll auf einen italienischen Botaniker zurückgehen, der sie pomo d’oro taufte: Goldapfel. Dieser Name blieb der Frucht in Italien erhalten.

Lesen Sie auch Restauranttests und Rezepte von HAZ-Feinschmecker Hannes Finkbeiner

Säuerlich und konturlos

Zu den heutigen Anbaugebieten zählen Russland, die Türkei, Ägypten, China, Spanien, die Niederlande, Italien oder auch die USA. Dort werden die noch grünen, für den Transport unempfindlichen Tomaten gepflückt, verschickt und am Bestimmungsort mit Ethylengas behandelt, um die Nachreife der Früchte zu beschleunigen. Klingt nicht lecker. Und ist ein Grund, warum Tomaten – vor allem außerhalb der Saison – säuerlich und konturlos schmecken. „ Tomaten, die auch in Hydrokultur auf Steinwolle oder Kokosfaser gezogen werden, saugen sich mit Wasser voll“, sagt Richert. „Wenn ich meine Tomaten einsetze, dann gieße ich anfänglich viel, aber ab Mitte Juli müssen die Pflanzen sehen, wie sie an Wasser kommen. Was dann passiert, ist das, was meine Kunden wollen: Keine Wassertomaten, sondern Tomaten, die vielleicht nicht riesig werden, aber nach was schmecken.“

Auch Marmeladen und Chutneys hat Gisela Richert im Angebot. Quelle: Samantha Franson

Außerdem werden in Treibhauskulturen oft Hybriden kultiviert, bei denen Krankheitsanfälligkeit, Aussehen und Ertrag mindestens ebenso schwer wiegen wie Geschmack. „Ich habe jedes Jahr die Samtfleckenkrankheit, manchmal auch Mehltau, das liegt an den Foliengewächshäusern“, sagt Richert. „Gegen Pilze kann man nur spritzen, das mache ich nicht.“ Von daher nimmt die Tomatenzüchterin lieber eine Ertragsminderung in Kauf und reißt die befallenen Blätter aus, gegebenenfalls auch ganze Pflanzen. Das Resultat, das übrig bleibt: farben- und formenprächtige, köstliche Tomaten wie Black Russian oder Goldene Ananas, die fleischig-süß, tiefwürzig oder auch fruchtig-frisch schmecken, aber immer mit vollem Aroma. Etwaige Überschüsse kocht die Tomatenfachfrau zu Soße oder Suppen ein, sie macht auch Chutneys oder Marmelade. Denn: „Frische Tomaten gibt es, wenn Saison ist. Von Juli bis Oktober. Dann ist Schluss.“

Gisela Richert verkauft ihre Waren direkt in ihren Gewächshäusern, aber auch auf Märkten. Aktuelle Öffnungszeiten und Standorte finden sich auf ihrer Internetseite www.richerts-tomaten.jimdofree.com.

Von Hannes Finkbeiner