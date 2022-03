Wunstorf/Konstanza

Der Militärtransporter A400M ist der Allzwecktransporter der Luftwaffe. Während der größten Evakuierungsmission der Bundeswehr im August flog das in Wunstorf beheimatete Geschwader aus Afghanistan Tausende Menschen aus. Und jetzt bewährt sich die Maschine ein weiteres Mal: als Tankflugzeug für die aufgestockte Nato-Luftraumüberwachung nach der russischen Invasion in die Ukraine an der Ostflanke des Militärbündnisses über Rumänien.

„In den vergangenen Wochen wurden mehr als 20 Betankungsflüge mit den A400M durchgeführt“, sagt ein Sprecher der Luftwaffe. Die Maschinen des Lufttransportgeschwaders 62 starten immer von Wunstorf aus Richtung Rumänien. „Die Summe der dabei absolvierten Flugstunden beläuft sich auf rund 190“, sagt der Sprecher, „es wurden an mehr als 50 Luftfahrzeuge der Luftwaffe sowie verbündeter Streitkräfte rund 390 Tonnen Treibstoff abgegeben.“ Zwei Jets können gleichzeitig bei Flugtempo 500 am A400M andocken.

A400M betankt Deutsche, Italiener, Franzosen, Amerikaner

Tanken bei Tempo 500: Ein F18-Kampfjet der US Navy bekommt in der Luft neuen Sprit aus dem A400M über Rumänien. Quelle: Kevin Schrief/Luftwaffe

Bis vor wenigen Tagen überwachten sechs deutsche Eurofighter rund um die Uhr den südöstlichen Nato-Luftraum. Sie waren mit italienischen Fliegern in Konstanza am Schwarzen Meer stationiert. Unterstützung kam zuletzt auch von französischen Kampfjets sowie der US Navy, deren F18 vom Flugzeugträger „Harry S. Truman“ in der Ägäis starten. Sie alle wurden und werden vom A400M betankt. Die Nato stockte das sogenannte Enhanced Air Policing South nach Beginn des russischen Angriffs deutlich auf. Deutschlands Eurofighter wechselten inzwischen aber für die gleiche Aufgabe im Ostseeraum ins Baltikum.

Doch nicht nur die A400M aus Wunstorf engagieren sich aktuell verstärkt im Nato-Bündnis. Schon im Vorfeld des russischen Einmarsches schickte das Heer 350 zusätzliche Soldaten nach Litauen zur Stärkung der multinationalen Battlegroup Enhanced Forward Presence. Viele Teile kommen aus Niedersachsen: Darunter sind sechs schwere Panzerhaubitzen 2000 aus Munster sowie weitere Einheiten aus Lüneburg und Nienburg – etwa Aufklärer, Pioniere und ABC-Abwehr.