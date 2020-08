Wunstorf

Für den Wunstorfer Künstler Gerrit Hodemacher ist ein kleiner Traum in Erfüllung gegangen. Eines seiner Bilder mit dem Titel „Time and Space“ ist ab Montag, 10. August, in der Ausstellung mit dem Titel „Under the Mask – A Metamorphosis“ in der Van-der-Plas-Gallery in New York zu sehen. Aufgrund der Ein- und Ausreisebestimmungen wegen der Corona-Pandemie ist das Bild ohne ihn vor Ort.

Künstler arbeitet mit Acryl, Spray und Spachtel

Die Galerie befindet sich mitten in Manhattan an der Lower Eastside. „Dass mal ein Bild von mir in New York hängt, ist wirklich ein Traum. Da ist es natürlich besonders schade, nicht vor Ort sein zu können“, teilt der Autodidakt mit. Das Werk hat die Maße 80 mal 100 Zentimeter und ist in Acryl mit Spachteln gefertigt. So entstehen mehrere Schichten. Teils erinnern die überwiegend großformatigen Bilder Hodemachers an Graffiti. In der Ausstellung ist zeitgenössische Kunst überwiegend abstrakter Art zu sehen. Die Schau dauert bis Mittwoch, 19. August.

Das Bild „Strong“. Quelle: privat

Bereits vom 19. Juni bis zum 3. Juli war Hodemachers Werk mit dem Titel „Strong“ in der Galerie Mads Milano in Mailand zu sehen. Im März stellte der Wunstorfer in Genua aus und im August in Monaco. Hodemachers großformatige Bilder sind ausdrucksstark, abstrakt und emotional. „Mein Stil ist ein unkonventioneller Mix aus Acrylfarbe und Spray“, sagt der Künstler.

Hodemacher ist erst seit knapp zwei Jahren künstlerisch tätig. Wer sich einen Eindruck von seiner Kunst verschaffen möchte, kann sich hier aktuelle Bilder anschauen.

Von Anke Lütjens