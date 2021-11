Kul-Tour Verein Rehburg-Loccum veranstaltet Weihnachtskonzert

Loccum

Der Kul-Tour Verein Rehburg-Loccum lädt für Freitag, 26. November, um 20 Uhr zu einem Konzert in die Stiftskirche ein. Unter dem Motto „It’s Christmas-Time“ verbreiten die „Ringmasters“ Weihnachtsstimmung. Die Ensemblemitglieder gelten als vier ausgesprochen virtuose Sänger aus Schweden. „Die Barbershop-Weltmeister von 2012 begeistern durch einen harmonischen Gesamtklang, der seinesgleichen sucht“, versprechen die Veranstalter.

Klassiker aus Amerika und Schweden

Ihr Weihnachtsprogramm ist eine bunte Mischung aus allseits bekannten englisch-amerikanischen Klassikern wie „Jingle Bells“, „Santa Claus Is Coming to Town“ oder „Hark The Herald Angels Sing“ und traditionell schwedischer Weihnachtsmusik. Auf dem Programm stehen unter anderem „Jul, Jul, Strålande Jul“ oder „Veni, Veni Emmanuel“. Auch Songs berühmter Disney-Filme, Barbershop- und Broadway-Klassiker sind Bestandteil dieser Show. Zu den „Ringmasters“ gehören Didier Linder (Bass), Jakob Stenberg (Tenor), Rasmus Krigström (Lead) und Emanuel Roll (Bariton).

Den Kartenvorverkauf sowie die Sitzplatzreservierung und Kontaktdatenerfassung übernimmt die Tourist-Info Romantik Bad Rehburg. Es kann nur eine begrenzte Anzahl an Personen an einer Veranstaltung teilnehmen. Die Tourist-Info Romantik Bad Rehburg befindet sich in der Friedrich-Stolberg-Allee 4 und ist unter Telefon (05037) 300060 zu erreichen. Geöffnet ist dienstags bis sonntags jeweils von 10 bis 17 Uhr.

Von Anke Lütjens