Kulturring Wunstorf lädt zum Jazzkonzert ins Stadttheater ein

Wunstorf

Beim Jazzkonzert des Kulturrings Wunstorf versetzt die Band Lothar Krist Hot Five das Publikum musikalisch in den Karneval von New Orleans – der Wiege des Jazz. Das Konzert beginnt am Freitag, 25. März, um 20 Uhr im Stadttheater. Dort gilt die 3G-Regel, ein Nachweis ist mitzubringen. Außer am Sitzplatz gilt die Pflicht zum Tragen einer FFP2-Maske.

In der quirligen Metropole Louisianas wird das ganze Jahr über gefeiert. Aber in den Wochen vor Ostern, bevor die Fastenzeit nach dem „Fat Tuesday“ beginnt, platzt sie vor Energie aus allen Nähten. Afro-amerikanische Traditionen mischen sich seit Entstehung des Jazz Ende des 19. Jahrhunderts mit den vielfältigen und bunten Zeremonien der verschiedenen europäischen Ethnien zu einem rauschenden Fest. Dabei kann jeder mittanzen und sich kostümieren.

Jazz aus Vergangenheit und Gegenwart

Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt, und es gilt das Motto „Be crazy“ („Sei verrückt“). Die großen Dixieland-Hits der frühen Jazz-Ära prägen den Sound der Street Parades, gewürzt mit den funky Grooves der heutigen Musikergeneration. „Und so ist es auch für Lothar Krist mit seinen Hot Five ein Riesenspaß, den Classic Jazz eines Louis Armstrong mit dem Groove eines Trombone Shorty zu verbinden“, heißt es in der Ankündigung.

Karten kosten 14, ermäßigt 7 Euro. Diese sind im Büro des Kulturrings am Burgmannshof, bei der Buchhandlung Weber an der Langen Straße und bei der Steinhuder Meer Tourismus an der Meerstraße erhältlich. Restkarten gibt es an der Abendkasse.